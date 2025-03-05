'Пропаганда действует не на всех': на оккупированной части Украины российские захватчики начали новый виток 'отработки' школ

Террор украинцев в оккупации, как ни страшно это говорить, стал обычным делом. Еще больше цинизма, когда целью становятся дети. Сейчас в Запорожской, Херсонской и Донецкой областях полным ходом идет "отработка" учеников и учителей на предмет, как говорят оккупанты, "заукраинства".

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Что послужило поводом и как происходит "процесс" – читайте в материале OBOZ.UA.

Все под прицелом

По данным движения сопротивления "Желтая лента", в Энергодаре, Мелитополе и Бердянске оккупационная администрация издала новое указание директорам школ, чтобы выявить тех преподавателей, кто может быть потенциально нелоялен к "новой власти".

"Это явилось реакцией на последние проверки, которые показали, что большинство учеников так или иначе придерживаются антироссийских взглядов. Несмотря на все попытки навязать российскую программу, дети отказываются принимать российскую пропаганду, избегают участвовать в мероприятиях оккупантов и открыто выражают несогласие с "новыми реалиями", – говорят в "Желтой ленте".

По словам собеседника OBOZ.UA в Мелитополе, "отработка" школ действительно идет. Правда, по его словам, вряд ли корректно говорить, что большинство детей за Украину.

"Вы же понимаете, что никто в оккупации не ходит с украинской символикой, так как это смертельно опасно. Потому "посчитать" количество тех, кто за Украину (или за Россию), как на митинге, не получится. Однако факты налицо: дети действительно стараются избегать участия в "патриотических" играх и мероприятиях, но их, увы, заставляют это делать. Знаю случай, когда школьник-подросток пошел на принцип, не выдержал: накричал на коллаборантку-учительницу, так потом его родителей затаскали – дома обыск, проверяли все гаджеты на предмет связей с ВСУ или СБУ... В общем, нервы потрепали прилично", – рассказал нам житель Мелитополя.

Что касается учителей, то все они без исключения ведут обучение по российской программе.

"Казалось бы, вот учитель математики: числа, задачи… Ну где тут пропаганда, чем они могут навредить детям? Но сам факт работы на оккупационную власть, принятие российских правил и законов – это уже преступление. К сожалению, немало учителей быстро переобулись после полномасштабного вторжения и перешли на сторону России. И в оккупации что учитель биологии, что учитель математики – все они принимают участие в "воспитательной работе", которая нацелена на уничтожение украинской идентичности. Если ты пошел работать в российскую школу, значит на стороне врага. Потому мне трудно поверить, что тут среди учителей есть те, кто не предал Украину", – считает наш собеседник.

Сюрприз в "новых регионах"

Подобная ситуация с "отработкой" учебных заведений и на оккупированной части Херсонской и Донецкой областей. Однако это не касается, например, Донецка и тех населенных пунктов, которые находятся под контролем российских захватчиков еще с 2014 года.

По словам собеседницы OBOZ.UA из Донецка, в "столице" оккупационная власть давно расслабилась.

"Я имею в виду, что почти за 11 лет оккупации уже выросло новое поколение, для которых Украина – враг. Это страшно. Промывка мозгов была и со стороны части родителей, но основная все же в садиках и школах. Что касается учителей, то это уже оголтелые адепты России", – говорит Елена, сама в прошлом педагогический работник.

А вот Мариуполь – отдельная тема. Сегодня в истерзанном оккупантами городе функционирует около 30 школ, в которых детей усиленно учат любить Россию. Но несмотря на это, на улицах города то и дело появляется украинская символика и происходят "инциденты".

По словам офицера ВСУ родом из Мариуполя, в городе и районе недавно ФСБшники провели несколько задержаний подростков, которые, возможно, участвовали в движении сопротивления. "Так что оккупантам есть из-за чего волноваться. Оказалось, что российская пропаганда действует не на всех", – говорит защитник Украины.

Но беда в том, что чем дольше наши украинские дети находятся в оккупации, тем сложнее им не поддаваться давлению.