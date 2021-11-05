Прокуроры были адвокатами: потерпевшая в ДТП с Зайцевой рассказала, как добивалась справедливости в суд

Оксана Евтеева, которая пострадала в ДТП на улице Сумской в Харькове в 2017 году, вспомнила, какие трудности пришлось пройти ее семье во время судебного разбирательства по доказанию вины 20-летней "мажорки" Алены Зайцевой. Она утверждает, что даже сторона государственного обвинения буквально защищала интересы водителя Lexus, которая унесла жизни пятерых человек.

Об этом харьковчанка рассказала в эфире ток-шоу "Право на владу" с Натальей Мосейчук. Ведущая программы обратилась к ней в связи с обсуждением предстоящих заседаний по смертельному ДТП на Одесской, которое совершил несовершеннолетний водитель (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Прокуроры в нашем деле выглядели как адвокаты. То есть они не пытались добиться правды, они не пытались получить честные экспертизы, "закрывали глаза" на опиаты, которые были обнаружены, но это так и не было доказано. Они не пытались определить скорость, с которой ехала Зайцева. Следователь, который должен был отследить процедуру получения биологического материала для анализа, почему-то говорил, что много не надо брать", – поделилась девушка.

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Однако даже добившись того, что Зайцеву все же приговорили к высшей мере, предусмотренной уголовной статьей (10 лет лишения свободы), вряд ли это можно назвать наказанием, соответствующим гибели людей.

"Стоит только посмотреть, в каких условиях она сидит. Летом показывали, что она загорает во дворе словно в загородном доме. Суд присудил им с Дроновым (второй осужденный по делу ДТП, – Ред.) выплачивать компенсации родственникам погибших. Они работают в тюрьме, ежемесячно нам приходит на карту то 50, то 70 гривень", – заключила Оксана.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, в каких условиях сидит Алена Зайцева, ставшая виновницей гибели пятерых человек, и кто чаще всего ее навещает в колонии.