Прокуратура требует взять мэра Одессы Труханова под стражу по делу о хищении бюджетных средств – ЦПК

В Высшем антикоррупционном суде состоялось очередное заседание по делу мэра Одессы Геннадия Труханова и его сообщников. Они уже много лет обвиняются в завладении 92 млн. грн. местного бюджета при покупке здания обанкротившегося завода "Краян".

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Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Telegram. Прокурор САП подал ходатайство об изменении меры пресечения для обвиняемых.

Речь идет о городском главе Одессы Геннадии Труханове, его заместителе Павле Вугельмане, председателе постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета Василии Шкрябае, директоре департамента коммунальной собственности Одесского горсовета Алексее Спекторе и его заместителе Владимире Радионове. Вместо личного обязательства прокурор попросил назначить обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Сегодня решить этот вопрос не смогли из-за технических проблем со связью. Дело в том, что обвиняемые принимали участие в заседании по видеосвязи из Одессы. Но из-за плохого качества связи обсудить ходатайство не получилось и суд вызвал на завтра всех участников непосредственно в зал судебного заседания в Киев", – говорится в сообщении.

Вопрос об изменении меры пресечения обвиняемым будет решен уже на этой неделе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении трем заместителям Одесского городского головы Геннадию Труханову. Им инкриминируют участие в преступной организации.

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