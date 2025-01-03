УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Прокладывал маршрут в Венгрию: на Закарпатье разоблачили пограничника, который помогал мужчинам выехать из Украины. Фото

Дарья Дурова
Общество
1 минута
789
Прокладывал маршрут в Венгрию: на Закарпатье разоблачили пограничника, который помогал мужчинам выехать из Украины. Фото

Пограничник Чопского отряда за 6000 долларов помогал мужчинам призывного возраста нелегально пересекать госграницу с Венгрией. Нарушителя задержали офицеры внутренней и собственной безопасности ГПСУ и сотрудники СБУ.

Видео дня

На официальном сайте 3 января Государственная пограничная служба сообщила, что фигуранта поймали в Ужгороде на горячем, после того, как он получил взятку. Правоохранители изъяли денежные средства и его мобильный телефон.

Прокладывал маршрут в Венгрию: на Закарпатье разоблачили пограничника, который помогал мужчинам выехать из Украины. Фото
Прокладывал маршрут в Венгрию: на Закарпатье разоблачили пограничника, который помогал мужчинам выехать из Украины. Фото

"Пограничник устанавливал контакты с местными жителями, занимающимися организацией переправки мужчин призывного возраста из Украины в Венгрию, и за денежное вознаграждение предоставлял им информацию о передвижении пограннарядов и расположении технических средств видеонаблюдения на участке подразделения, в котором он проходит службу", – уточнила пресс-служба.

Ему объявлено подозрение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных:

ч. 3 ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины";

ч. 1 ст. 368 УК "Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом".

Суд вскоре должен избрать мужчине меру пресечения.

Прокладывал маршрут в Венгрию: на Закарпатье разоблачили пограничника, который помогал мужчинам выехать из Украины. Фото

Как писал OBOZ.UA, ранее на Закарпатье двое пограничников во время службы перешли через границу на территорию соседней страны и не вернулись. Суд оштрафовал инспектора Государственной пограничной службы Украины, ответственного за контроль по размещению его подразделения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!