Прокладывал маршрут в Венгрию: на Закарпатье разоблачили пограничника, который помогал мужчинам выехать из Украины. Фото

Пограничник Чопского отряда за 6000 долларов помогал мужчинам призывного возраста нелегально пересекать госграницу с Венгрией. Нарушителя задержали офицеры внутренней и собственной безопасности ГПСУ и сотрудники СБУ.

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На официальном сайте 3 января Государственная пограничная служба сообщила, что фигуранта поймали в Ужгороде на горячем, после того, как он получил взятку. Правоохранители изъяли денежные средства и его мобильный телефон.

"Пограничник устанавливал контакты с местными жителями, занимающимися организацией переправки мужчин призывного возраста из Украины в Венгрию, и за денежное вознаграждение предоставлял им информацию о передвижении пограннарядов и расположении технических средств видеонаблюдения на участке подразделения, в котором он проходит службу", – уточнила пресс-служба.

Ему объявлено подозрение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных:

– ч. 3 ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины";

– ч. 1 ст. 368 УК "Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом".

Суд вскоре должен избрать мужчине меру пресечения.

Как писал OBOZ.UA, ранее на Закарпатье двое пограничников во время службы перешли через границу на территорию соседней страны и не вернулись. Суд оштрафовал инспектора Государственной пограничной службы Украины, ответственного за контроль по размещению его подразделения.

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