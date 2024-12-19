На Закарпатье двое пограничников скрылись за границу во время службы: как и кого за это наказали

На Закарпатье двое пограничников во время службы перешли через границу на территорию соседней страны и не вернулись. Суд оштрафовал инспектора Государственной пограничной службы Украины, ответственного за контроль по размещению его подразделения.

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Об этом говорится в едином государственном реестре судебных решений. Предварительно, мужчины уже дважды пытались подобным образом нарушить границу.

Инцидент произошел 27 сентября 2024 года. Тогда на патрулирование отправились двое пограничников с Сумщины. Инспектор ГПСУ должен был проверять связь с патрулем каждые 30 минут. Однако он упустил момент контроля, и этим воспользовались двое его коллег для того, чтобы бежать за границу.

Обвиняемый не явился в зал суда, однако отстаивал свое мнение в письменном заявлении. Он объяснил, что в ту ночь не смог вовремя связаться с коллегами из-за большой нагрузки. Физически помешать побегу он тоже не мог, ведь находился в подразделении. Так что инспектор своей вины не признал.

В постановлении суда указано, что инспектор сделал записи о связи с патрулем в рабочей тетради пограничного наряда, но на самом деле связи не было.

Суд признал инспектора ГПСУ виновным в халатном отношении к военной службе по ч. 2 ст. 172-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ему назначен штраф в размере 17 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, за первые 10 месяцев с начала года из ВСУ дезертировало больше украинских военных, чем за предыдущие два года войны. Бойцы уходят в СЗЧ, а также бегут из воинских частей за границей. Масштабы таких явлений достаточно велики, в то время как российские оккупанты массово наступают на востоке Украины.

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