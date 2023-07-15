Производство бронежилеты для женщин-военнослужащих: Резников рассказал, как продвигается процесс

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, как продвигается производство бронежилетов для украинских женщин-военнослужащих. По его словам, в ведомстве уже переходят к технической реализации этой задачи.

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Министерство сотрудничает с производителями, которые предложили производить индивидуальные средства защиты для украинских защитниц: один из них уже предоставил первые образцы бронежилетов, продолжается их изучение и проверка. Об этом сообщили на официальном сайте Министерства обороны Украины.

"Сейчас идет их изучение на соответствие технической спецификации. Они пройдут предварительную оценку и опытное ношение, в процессе которого производитель сможет устранить, при наличии, выявленные недостатки. По результатам испытаний Центральное управление развития сопровождения материального обеспечения ВСУ получит заключительный акт от воинской части, в которой тестировали индивидуальные средства защиты, после чего производителей проинформируют о полученных результатах", – говорит министр.

После получения комментариев от Минобороны производители должны провести лабораторные испытания, чтобы подтвердить качество образцов и предоставить министерству соответствующий пакет документов. После этого образцы моделей должны быть согласованы и утверждены в качестве образцов-эталонов.

"В случае положительных результатов испытаний опытной партии один предмет, который был отобран из опытной партии предметов до начала их испытаний и соответствует требованиям ТС, Минобороны разрешается утверждать в качестве образцов-эталонов. С даты утверждения технической спецификации Минобороны и утверждения образцов-эталонов бронежилеты будут считаться на обеспечении у ВСУ. И тогда у наших женщин-военнослужащих будет возможность получить средства индивидуальной защиты в соответствии со своими антропометрическими данными", – объяснил Резинков.

Он отметил, что качество бронежилетов чрезвычайно важно, ведь чем более качественной будет экипировка, тем большими будут шансы на сохранение здоровья и жизней наших военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Министерстве обороны Украины презентовали обновленную летнюю полевую форму для женщин-военнослужащих. Форму обновили с учетом замечаний военнослужащих, которые тестировали ее.

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