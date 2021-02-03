В Украине потеплеет и пройдет дождь со снегом: синоптики уточнили прогноз погоды на среду
В Украине в среду, 3 февраля, ожидается относительно теплая погода, на части территории – дождь со снегом.
Осадки, в частности, прогнозируют на западе, а также в Житомирской, Киевской и Черниговской областях. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, в центре и на севере днем ожидается от +2 (в Киевской и Сумской областях от +1) до +5 градусов.
В других регионах страны будет теплее – на западе до +8, а на юге и востоке до +9 (в Крыму +10) градусов. Ночью при этом местами ударит мороз.
В Киеве и области ночью будет до -7 мороза, а днем – до +4 градусов тепла. В столице ожидается дождь со снегом.
Прогноз синоптика Натальи Диденко на 3 февраля можно почитать по ссылке.
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