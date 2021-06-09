Синоптики предупредили украинцев о грозах и шквалах: прогноз погоды на среду
Погода в Украине в среду, 9 июня, будет дождливой практически на всей территории страны. Кроме осадков, ожидаются грозы, а средняя температура днем составит +23...+25 градусов.
Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра. По прогнозу синоптиков, местами могут наблюдаться град и порывы ветра до 15-20 м/с.
В то же время в Волынской, Ривненской, Житомирской и Винницкой областях синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Самой высокой температура днем будет на западе страны – до +26 градусов, а самой низкой (до +24) – в восточных регионах.
Ночью воздух прогреется в среднем по Украине до +13...+15 градусов.
Погода в Киеве и области также ожидается дождливой, возможны грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Днем будет +23...+25, ночью +13...+15 градусов.
Прогноз погоды в Украине на среду, 9 июня, с Алисой Мярковской можно посмотреть по ссылке.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Лето-2021 в Украине не отличится жаркой погодой. Рассчитывать на температуру в районе +40 градусов не стоит, считает заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.
В то же время народный синоптик Николай Кульбида заявил, что это лето может быть очень жарким. По его прогнозам, летняя температура будет превышать статистическую норму и может достигать +40 градусов.
Ведущий синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло отметил, что в начале июня погода в Украине будет совсем не летней, дождливой. Температура воздуха не превысит 23 градуса, в Карпатах ожидается мокрый снег, а на морях появится угроза шторма.