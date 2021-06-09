Синоптики предупредили украинцев о грозах и шквалах: прогноз погоды на среду

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
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Непогода накроет ряд областей Украины

Погода в Украине в среду, 9 июня, будет дождливой практически на всей территории страны. Кроме осадков, ожидаются грозы, а средняя температура днем составит +23...+25 градусов.

Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра. По прогнозу синоптиков, местами могут наблюдаться град и порывы ветра до 15-20 м/с.

В то же время в Волынской, Ривненской, Житомирской и Винницкой областях синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Предупреждение Укргидрометцентра
Видео дня

Самой высокой температура днем будет на западе страны – до +26 градусов, а самой низкой (до +24) – в восточных регионах.

Ночью воздух прогреется в среднем по Украине до +13...+15 градусов.

Погода на вторник
Facebook / Украинский гидрометеорологический центр

Погода в Киеве и области также ожидается дождливой, возможны грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Днем будет +23...+25, ночью +13...+15 градусов.

Погода в Киевской области

Прогноз погоды в Украине на среду, 9 июня, с Алисой Мярковской можно посмотреть по ссылке.

Прогноз погоды на 5 дней

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • В то же время народный синоптик Николай Кульбида заявил, что это лето может быть очень жарким. По его прогнозам, летняя температура будет превышать статистическую норму и может достигать +40 градусов.

  • Ведущий синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло отметил, что в начале июня погода в Украине будет совсем не летней, дождливой. Температура воздуха не превысит 23 градуса, в Карпатах ожидается мокрый снег, а на морях появится угроза шторма.

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