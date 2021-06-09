Синоптики предупредили украинцев о грозах и шквалах: прогноз погоды на среду

Погода в Украине в среду, 9 июня, будет дождливой практически на всей территории страны. Кроме осадков, ожидаются грозы, а средняя температура днем составит +23...+25 градусов.

Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра. По прогнозу синоптиков, местами могут наблюдаться град и порывы ветра до 15-20 м/с.

В то же время в Волынской, Ривненской, Житомирской и Винницкой областях синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Самой высокой температура днем будет на западе страны – до +26 градусов, а самой низкой (до +24) – в восточных регионах.

Ночью воздух прогреется в среднем по Украине до +13...+15 градусов.

Погода в Киеве и области также ожидается дождливой, возможны грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Днем будет +23...+25, ночью +13...+15 градусов.

Прогноз погоды в Украине на среду, 9 июня, с Алисой Мярковской можно посмотреть по ссылке.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Лето-2021 в Украине не отличится жаркой погодой. Рассчитывать на температуру в районе +40 градусов не стоит, считает заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.