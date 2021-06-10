Грозы продолжат заливать Украину: синоптики рассказали, где погода в пятницу будет хуже всего

Погода в Украине в пятницу, 11 июня, ожидается дождливой, но теплой. Грозы пройдут во всех регионах страны, а температура днем в среднем будет достигать +23...+25 градусов.

Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра. По прогнозу синоптиков, ветер будет преимущественно северо-западным, 5-10 м/с.

Самая высокая температура ожидается на западе и юге – в отдельных населенных пунктах до +26. На остальной территории Украины будет максимум 25 градусов выше нуля.

В то же время в Ривненской, Тернопольской и Львовской областях синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Самую низкую температуру прогнозируют в Черновицкой, Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях (+22...+24). Еще хуже погода будет в Сумской области – помимо дождя и грозы, там ожидается +21...+23 градуса.

В Киеве и области 11 июня пройдут дожди с грозами. Днем воздух прогреется до +23...+25, ночью – до +11...+13 градусов. Скорость ветра – 5-10 м/с.

Добавим: по данным синоптика Натальи Диденко, пятница в стране будет дождливой, с грозами и порывистым ветром.

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 11 июня, с Алисой Мярковской можно посмотреть по ссылке.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Лето-2021 в Украине не отличится жаркой погодой. Рассчитывать на температуру в районе +40 градусов не стоит, считает заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.