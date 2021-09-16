В Украину идут дожди и похолодание: прогноз погоды на пятницу

Погода в Украине в пятницу, 17 сентября, испортится. В западных, северных и части центральных областей ожидаются ливни, местами с грозами. При этом самой низкой температура будет ночью в восточном регионе – от +5 до +7, тогда как на западе в темную пору суток прогнозируется от +13 до +15 градусов.

Соответствующие метеорологические данные появились накануне на сайте Укргидрометцентра. Синоптики предупредили, что погода будет потенциально опасной в Волынской и Ривненской областях (значительные дожди), а также в Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой (грозы). Там объявлен первый – желтый – уровень опасности.

Во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях в пятницу ожидаются ливни с грозами, что соответствует второму – оранжевому – уровню опасности.

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В то же время в южной и восточной частях страны 17 сентября пройдет без осадков. Там был объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Что касается температуры воздуха, то на севере днем она будет на несколько градусов ниже, чем в среднем по Украине – от 14 до +17 в Сумах и Чернигове и от +18 до +20 в Киеве и Житомире.

На западе воздух прогреется немного больше, от +17 до +21. В центре – от +19 до +22, на востоке – от +21 до +23 градусов.

Практически летняя погода будет наблюдаться на украинском юге. Прогнозируется, что днем там будет от +22 до +26 градусов.

В Киеве и области ожидается дождь. Днем от +18 до +20, ночью – от +9 до +11 градусов.

Добавим:

в ГСЧС Украины предупредили о об изменении гидрологической ситуации 17-19 сентября в результате осадков.

Предлагаем также посмотреть по ссылке прогноз погоды в Украине на пятницу, 17 сентября, с Алисой Мярковской.

Как ранее писал OBOZREVATEL, климатолог Вазира Мартазинова уверена: несмотря на глобальные изменения климата и частичное смещение смены времен года, зимы в Украине со временем не исчезнут. Ее прогноз на зиму 2021-2022 можно найти в нашей новости тут.