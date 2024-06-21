Профориентация для подростков: Фонд Рината Ахметова выпустил практический гайд
Как во времена неопределенности выбирать профессию? Какие специалисты всегда востребованы на рынке труда? Вопросы выбора профессионального пути становятся особенно актуальными летом, когда подростки подают документы в вузы или задумываются о поступлении в ближайшие годы. Найти профессиональное Я молодежи поможет гайд по профориентации, созданный специалистами проекта Ринат Ахметов – Детям. Твоя суперсила". Советы, подсказки и упражнения подскажут, как действовать, мотивируют и направят путь к делу своей мечты.
Скачать гайд можно по ссылке.
Гайд состоит из 10 глав. Часть из них посвящена тому, какие направления деятельности и профессии существуют. Другое направлено на знакомство с собой и своими личностными качествами, которые могут повлиять на выбор работы и карьеры.
В гайде много практики и советов: лайфхаки, чтобы выбрать вуз, написать мотивационное письмо и создать свое первое резюме. Для наиболее любознательных в конце гайда есть чек-лист с идеями, как можно полезно и интересно организовать свою жизнь.
Информация рассчитана, прежде всего, на учащихся старших классов и их учителей. Впрочем, абитуриентам в этом году тоже будет интересно протестовать себя, ведь они только начинают свой путь и советы гайда могут подсказать направления для развития.
Фонд Рината Ахметова системно помогает подросткам в выборе жизненного пути. В частности, проводил мотивационные встречи на тему "Твоя суперсила!", снял образовательный онлайн-сериал "Твоя суперпрофессия", работает Telegram-канал "Твоя суперсила" – там много полезного для саморазвития, образования, мотивации и психологической поддержки.
За 18 лет по программе "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 5 млн детей Украины. Больше по ссылке.