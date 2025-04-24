Профильного эксперта не пустили на конференцию в Варшаве по поводу концессии порта Черноморска

Как сообщил Александр Захаров, заместитель генерального директора Ассоциации международных экспедиторов Украины, экс-помощник первого замминистра инфраструктуры, его просто выставили за дверь, сославшись на "нехватку мест".

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"Зарегистрировался. Приехал. Дорогая гостиница, соорганизаторы ЕБРР и IFC. Но пускать меня не хотят: нет мест... В конце концов, упросил организаторов (свободных мест было много) и меня вписали, впустили", - сообщил Захаров.

Он успел только послушать выступление первого заместителя министра Минрегионразвития Елены Шкрум. После этого к нему подошел мужчина и, не объяснив, кто он, на русском языке снова повторил, что мало мест.

"Вот так проходят конференции об инвестициях в Украину, концессии в порты. Профильного эксперта просят им "не мешать". Я пока не понял, почему публичное мероприятие проходило за закрытыми дверями, когда речь идет об одном из важнейших портов Украины и его сотрудниках", - отметил эксперт.

Об этой конференции было известно заранее. Министерство развития громад и территорий Украины, анонсируя ее, заявляло, что целью мероприятия является ознакомление потенциальных инвесторов с проектом концессии морского порта Черноморска в сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией (МФК) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Пока информация о ее ходе отсутствует, как ничего неизвестно и о ее результатах.