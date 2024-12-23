Профессор КНУ сделал скандальное заявление об иностранных миротворцах и 'голодных украинках': студпарламент требует увольнения преподавателя, Лубинец обратился в СБУ. Видео

Преподаватель Учебно-научного института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко Никита Василенко попал в скандал из-за высказываний о "голодных украинках", чьи мужчины погибли или получили ранения на фронте. Он заявил, что появление в Украине западных миротворцев "решит демографическую проблему".

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Такое заявление Василенко сделал в эфире для российского медиа politnavigator.net, доступ к которому заблокирован в Украине с 2018 года. Слова профессора вызвали шквал критики в соцсетях, где его обвинили в сексизме. Отреагировал на скандал и Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, а также студпарламент ИЖ.

Что сказал Никита Василенко

Профессор заявил, что иностранные миротворцы, "не проходили испытания фронтом, а воспитаны на хорошей европейской пище", заинтересуют "тысячи голодных украинских женщин".

"Представьте себе – по меньшей мере сорок тысяч мужчин с деньгами, "голодных" на женщин. Тех, кто не прошел испытания фронтом, воспитанных на хороших европейских продуктах. И сотни тысяч "голодных" украинок, не успевших уехать по тем или иным причинам, мужчины которых погибли на войне или покалечены", – заявил профессор.

Также он сравнил иностранных миротворцев с немецкими военными, от которых "рождались дети" после Второй мировой войны

"Рассказывали люди, пережившие [нацистскую] оккупацию, что после войны на Днепропетровщине рождались "фрицивские" дети – целое поколение", – рассказал Василенко.

Как отреагировал омбудсмен

Дмитрий Лубинец заявил, что Василенко должны проверить компетентные органы, в частности СБУ, и напомнил, что это не первый скандал, в который попал профессор. Год назад Офис омбудсмена получил относительно него коллективное обращение от студентов. Университет тогда привлек Василенко к дисциплинарной ответственности и профессор получил выговор.

"Реагирую на его высказывания уже второй раз – написал письма на МОН с целью осуществления государственного надзора (контроля) за деятельностью учебного заведения и на университет с требованием провести служебное расследование. Также вижу потребность обратиться в СБУ. Неэтическое поведение перешло границу, поэтому это должны проверить и должным образом отреагировать компетентные органы!" – подчеркнул омбудсмен.

Лубинец подразумевает историю, которая произошла в феврале 2024 года. Студентка Учебно-научного института журналистики КНУ и военнослужащая Оксана Паращак заявила, что на своих лекциях Василенко говорил, что "женщины могут чего-то достичь лишь в четыре способа: мужчина, любовник, отец, брат".

Студенты обращались к действующему в то время директору ИЖ Владимиру Ризуну с жалобами на "откровенную пророссийскую и сексистскую позицию" Василенко.

В студпарламенте ННИЖ заявили, что неоднократно получали жалобы от студентов по поведению Василенко, а в декабре 2023 года их представители участвовали в заседании Этической комиссии, рассматривавшей его отстранение от преподавания.

Ризун тогда заявил, что не имеет полномочий квалифицировать доказательства как нарушения. После этого студенты обратились к Лубинцу.

Студенты объявили бойкот администрации и требуют увольнения Василенко

В Telegram-канале Студпарламента УНИЖ опубликовали заявление, в котором подчеркнули, что объявляют бойкот администрации института "в связи с систематическими выступлениями" Василенко на пророссийских площадках, сексистскими высказываниями и продвижением российских нарративов.

Отмечается, что с 23 декабря 2024 года и до момента увольнения Василенко студенческий парламент:

отказывается от сотрудничества с администрацией Учебно-научного института журналистики;

требует немедленной реакции на заявление и обеспечение защиты академического сообщества от влияния лиц, дискредитирующих журналистскую профессию и национальные интересы Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ивано-Франковском национальном медуниверситете получил продолжение скандал между студентом и преподавателем, проводившим лекции на русском языке. Педагог Вячеслав Ботев написал заявление на увольнение по собственному желанию.

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