Проектом психологической поддержки мы стремимся помочь людям держаться в это тяжелое время, – Столар

Народный депутат Вадим Столар вместе с командой в прошлом году запустил проект "Психологическая поддержка". Приобщаясь к нему, украинцы улучшают свое ментальное здоровье в эти нелегкие времена, пишет Znaj.ua.

Видео дня

"Через действия российского агрессора в нашем государстве каждый украинец борется с последствиями войны, в том числе и психологическими. Кому-то хватает стойкости, чтобы держаться, быть настойчивым в повседневной жизни и продолжать работать, а есть нуждающиеся в помощи. Именно для таких людей – наша инициатива", – уточнил Вадим Столар.

Он отметил, что "Психологическая поддержка" – это проект, благодаря которому люди могут получить помощь, облегчить свои эмоциональные страдания, улучшить психологическое состояние и открыть в себе внутреннюю силу, чтобы пережить эти тяжелые времена.

"Те, кто борется с интенсивным эмоциональным стрессом, ощущением изоляции или спектром неблагоприятных эмоций - от тревоги и уныния до нападений паники и депрессии - получат утешение и поддержку от нашей инициативы", - заверил Вадим Столар.

Вадим Столар и его команда выстроили структуру проекта "Психологическая поддержка" так, чтобы обеспечить участие в различных форматах. Сначала групповые встречи проводились онлайн, но в последнее время также состоялись несколько офлайн-встреч. Оба пути продемонстрировали свою эффективность, принося утешение, что подтверждено отзывами участников .

Спектр тем, над которыми работают психологи, помогая украинцам, которые в этом наиболее нуждаются, чрезвычайно широк.

Кроме того, отдельный аспект их усилий включает сжатый видеоконтент, в котором специалисты предлагают советы, адаптированные к различным ситуациям. Например, можно получить доступ к видеороликам, объясняющим методы повышения эмоционального благополучия или способы сохранения сосредоточенности во время выполнения домашних и профессиональных обязанностей в военное время.

Дополнительным измерением работы психологов по инициативе Вадима Столара является работа Telegram-чата, насыщенного ценными советами в текстовом формате и формате видео, сообщениями о предстоящих событиях и т.д. Искренне рекомендуем присоединиться к этому сообществу!

"Помимо оказания психологической поддержки наша команда решает основные потребности граждан в тылу и обеспечивает необходимыми вещами и оборудованием тех, кто на передовой. Волонтеры ежедневно собирают наборы с продуктами, которые впоследствии распространяются по разным регионам страны. Мы постоянно получаем запросы от военных и стремимся к их оперативному обеспечению", – поделился Вадим Столар.

Он подчеркнул, что все инициативы, которые они вместе с единомышленниками осуществляют для помощи украинцам, руководствуются целью сохранения и возрождения Украины и ее людей.

"Мы четко отдаем себе отчет, что Победа Украины неизбежна. Однако пока этот момент не наступит, наша обязанность – помочь людям выстоять как физически, так и морально. Вот почему наши инициативы прямой помощи и социальные программы имеют большое значение. Конечно, наш приоритет – это поддержка наших защитников, поэтому мы стремимся работать в этих областях столько, сколько потребуется", – резюмировал Вадим Столар.