Проект 'Похищенное искусство' воспроизвел еще одну картину с символом украинского юга

Проект "Викрадене мистецтво…" продолжает оживлять картины, украденные из Херсонского художественного музея во время оккупации города. Напомним, всего из музейного фонда оккупанты вывезли более 10000 произведений искусства. Проект "Викрадене мистецтво…" постепенно воспроизводит, исследует и показывает украденное наследие.

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Второй работой из Херсонского художественного музея, которую помогли воспроизвести фольклорист Ярина Сизик и режиссер анимации Марией Духовное Лычко, стала графическая работа Николая Писанка "Щедрость". На бумаге изображены причудливые арбузы, вызывающие теплые, летние ассоциации с украинским Югом и напоминающие о безмятежном мирном времени.

Арбуз – это также символ региона, значительно пострадавшего во время российского вторжения и часть которого продолжает находиться в оккупации и под постоянными обстрелами. Заведующая информационно-массовым отделом Херсонского художественного музея им. Алексея Шовкуненко Лариса Жарких отмечает значение восстановления именно этой работы:

"Известный украинский художник Николай Писанко вторую половину своей жизни прожил в Геническом Херсонской области, и этот период стал одним из самых плодотворных и интересных в его творчестве. Глубоко уважая народные обычаи, Писанко с головой ушел в изучение украинской культуры. Персонажами его произведений часто становились и простые украинцы, их образы всегда полны национального романтизма и юмора. Один из таких – искренний и улыбающийся усач с арбузами – герой акварели "Щедрость".

Арбузы на этой картине – не просто огромные сочные плоды, выращенные на обильной украинской земле. Это настоящий символ Херсона. Но с началом войны арбуз не является лишь туристическим брендом региона, он стал одним из олицетворений сопротивления херсонцев в борьбе за Херсонщину."

Противодействие системной политике хищения украинского наследия страной-агрессором – цель проекта. "Викрадене мистецтво…" не позволяет забыть утраченные во время оккупации произведения искусства, изучает и обращает на них внимание украинцев.

Николай Писанко (1910–1996). Щедрость.

1970-е гг. Бумага, акварель, белило.

Следить за проектом можно на страницах Херсонского художественного музея.

Идея: @yarynko

Режиссер: @dukhovne_lychko

Модель: @klopotenko, Марко

Стиль: @olenkadidyk, @olenkadidyk_ethnic_studio

Мейкап: @jenn.zenn

Музыка: @shch.uka.ryba

Ассистентка: @bizarrekot

Студия: @in.light.studios

Pr: @eter.agency и @alyonalapenko