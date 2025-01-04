Продолжение работы или настоящий отдых: гороскоп на 4-5 января для всех знаков зодиака

Близнецы на выходных будут работать, ведь дел у них накопилось немало. Девы отлично отдохнут.

Видео дня

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 4-5 января. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Вам захочется организовать настоящий перформанс или показать свои таланты в неожиданной форме. Это может быть день, когда сцена и зрители станут вашими лучшими друзьями, а признание и аплодисменты подарят вам заряд вдохновения, словно глоток свежего воздуха.

Телец

На выходные вы продолжаете наслаждаться остатками новогоднего настроения, как теплым сиянием свечи. Несмотря на легкую усталость, вы не против еще немного пожить в состоянии праздничного анабиоза. Некоторые могут решить продолжить это ощущение вплоть до китайского нового года.

Близнецы

Эти выходные станут своеобразным продолжением рабочего марафона. Вы добросовестно выполняете задачи, возможно, с легкими изменениями. Ваша продуктивность остается на высоте, как у заядлого марафонца, который не сбавляет темпа.

Рак

Это идеальный момент, чтобы заняться домом и навести порядок во всем, что накопилось за праздники. Выбрасывая лишнее и организуя пространство, вы можете почувствовать, как ваш дом превращается в оазис спокойствия, где каждая вещь имеет свое место.

Лев

Сегодня вы буквально купаетесь в атмосфере единства и гармонии с близкими. Вас понимают с полуслова, а даже дальние родственники вдруг становятся ближе. Вы создаете семейную идиллию, как в уютном семейном гнезде, где каждый чувствует себя уютно и спокойно.

Дева

Наконец у вас появляется возможность отдохнуть и побыть наедине с собой. Вы позволяете себе ничего не делать, наслаждаясь спокойствием, как путешественник, который добрался до уютного убежища. Никаких обязательных ритуалов или лишних хлопот – только тишина и релакс.

Весы

Финансовый бонус, который вдруг появляется, будет для вас как приятный подарок. Несмотря на то, что деньги придется потратить на текущие нужды, вы почувствуете себя намного увереннее.

Скорпион

Вас ждут приглашения на различные мероприятия и веселье, которые могут показаться слишком соблазнительными, чтобы отказаться. Но у вас и без этого есть много дел дома, поэтому стоит взвесить все "за" и "против".

Стрелец

Вы внезапно можете отправиться в дальнее путешествие, которого совсем не планировали. Даже если ваши первоначальные планы были другими, искреннее и настойчивое приглашение сделает свое дело, и вы почувствуете себя исследователем, открывающим новые горизонты.

Козерог

Это время вдохновит вас на добрые дела. Вы можете начать помогать тем, кто в этом нуждается, и это принесет вам истинное удовольствие. Будет ли это поддержка людей или забота о природе, вы станете лучиком света для тех, кто в этом нуждается.

Водолей

Будет нелегко определиться с тем, как провести выходные. Вы, как жонглер, будете балансировать между желаниями увидеться с друзьями, уделить внимание семье или завершить незаконченные дела. Каждая опция кажется достойной внимания, и это заставит вас серьезно задуматься.

Рыбы

Вас ждут выходные, полные светских развлечений. Вы будете посещать спектакли, кино, выставки и другие интересные мероприятия, наслаждаясь обществом интересных людей и заряжаясь вдохновением от каждого мгновения.

Как сообщал OBOZ.UA, астролог Игорь Мехеда заявил, что 2025 должен принести быстрые и неожиданные изменения Украине и всему миру. Это связано со всеми календарями древних культур, знакомых современному человечеству.