Продолжается обязательная эвакуация: стало известно, сколько жителей остается на Донетчине

На подконтрольных властям Украины территориях Донецкой области остается около 302 тысяч гражданских лиц. Обязательная эвакуация в регионе началась еще в августе 2022 года.

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Об этом в среду, 5 февраля, сообщил начальник отдела оперативно-очередной службы, связи, оповещения и информирования населения Департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОВА Дмитрий Петлин на брифинге, передает Укринформ.

По словам чиновника, в Донецкой области продолжается эвакуация, уже удалось вывезти около 1 млн 196 тыс. гражданских, из них более 188 тыс. детей и около 46 тыс. людей с инвалидностью.

"По состоянию на вчера на подконтрольной украинским властям территории остается около 302 тыс. человек", – добавил Петлин.

Как известно, обязательная эвакуация из Донетчины из-за постоянных обстрелов и угрозы продвижения российских оккупационных войск была объявлена 2 августа 2022 года.

Отметим, что по данным аналитиков на конец ноября 2024 года российские оккупанты захватили 17,4 тысячи квадратных километров Донецкой области. Это более 65% общей площади региона.

Ранее сообщалось, что на 29 января из города Константиновка в Донецкой области вывезли всех детей. Также из Комарской и Криворожской громад, где недавно была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми, были эвакуированы 20 несовершеннолетних.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце 2024 года правительство приняло одобрило два законопроекта по совершенствованию правового регулирования обязательной эвакуации населения. Оба документа были разработаны Министерством внутренних дел.

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