Продержались целую неделю: в минобороны РФ наконец-то отреагировали на сбивание ракеты 'Кинжал'

В министерстве обороны Российской Федерации отреагировали на информацию о том, что украинские защитники смогли сбить российскую сверхзвуковую ракету Х-47М2 "Кинжал" с помощью зенитного ракетного комплекса MIM-104 Patriot. Там заявили, что этого якобы не могло произойти.

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Примечательно, что на сочинение комментариев россиянам понадобилась неделя. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

"Американский ЗРК Patriot не мог сбить "Кинжал", поскольку не способен перехватывать цели на такой скорости", – заявил высокопоставленный источник в минобороны страны-агрессора.

Он объяснил, что скорость полета "Кинжала" якобы превышает граничные режимы ЗРК, которые поставили Украине западные партнеры. Также, по его словам, на конечном участке полета ракета маневрирует и потому, как утверждает источник пропагандистов, практически вертикально заходит на цель.

"Все это делает невозможным перехват, поэтому вброс о сбитии этой ракеты – попытка выдать желаемое за действительное", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Воздушных силах подтвердили, что украинская ПВО впервые сбила российскую баллистическую ракету Х-47 "Кинжал". Ею Россия атаковала Украину в ночь на 4 мая.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что Украина первой в мире сбила баллистическую ракету типа "Кинжал" из ЗРК Patriot. Эти системы никогда не работали по подобным целям. Однако, по словам Игната, радоваться этому рано, поскольку у наших войск до сих пор мало таких систем ПВО.

В министерстве обороны Соединенных Штатов Америки также подтвердили, что украинские защитники смогли сбить российскую сверхзвуковую ракету Х-47М2 "Кинжал".

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