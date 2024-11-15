Проблемы с концентрацией и памятью при ПТСР? Психолог объяснила, как 'прокачать' мозг и повысить его функции

В Украине количество людей, у которых диагностируют посттравматическое стрессовое расстройство, с каждым годом только растет. ПТСР может иметь разную степень выраженности, а симптомы охватывают и телесный, и когнитивный, и эмоциональный план.

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В первую очередь, проблемы с концентрацией и памятью замечают военнослужащие. Значительная часть гражданского населения также жалуются, что стало гораздо сложнее запоминать, сосредотачиваться, чем раньше. Это все связано с тем, что мы находимся в постоянном стрессе и угрозе нашей жизни. Безусловно, это оказывает влияние на когнитивную работу нашего мозга. Наши стрессовые гормоны работают настолько мощно, что держат наше эмоциональное состояние в напряжении. Внимание и концентрация нашего организма идет на то, чтобы поддерживать это напряженное состояние, а не на то, чтобы доставлять удовольствие", – объясняет Наталья Шевченко, психолог проекта Рината Ахметова "Сердце Азовстали".

Наталья Шевченко показала действенные упражнения, чтобы улучшить отношения с помощью психологических упражнений. Нейрогимнастика – это один из эффективных инструментов, чтобы справиться с последствиями ПТСР.

В видеопособии по реабилитации "Сердца Азовстали" психолог демонстрирует упражнения, которые можно делать в домашних условиях.