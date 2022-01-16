Если кто помнит, дикие заявки путинской ШойгИ перед Новым годом о "химических цистернах в Авдеевке" и "120-и американских наёмниках из ЧВК", которые якобы и притащили эту хр*нь для атаки на гордые и независимые рЫЦпублики, то вам следует знать, что эта химико-психическая история получила своё вполне логичное продолжение...

Вчера ночью орки притащили на горловский "Стирол" некую ёмкость, достаточно ржавую и достаточно грязную. Причём, тащили весьма скрытно, сопровождающих было минимум. Но они были, и часть из них явно не относилась к категории сотрудников данного предприятия. Оказалось, что сия ёмкость - с аммиаком... Прямо с утра она дала течь, и аммиак начал активно вытекать и испаряться в окружающее пространство...

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И всё бы ничего... Химический выброс на химкомбинате - история банальная до ужаса.

Но вот два нюанса, которые наталкивают на мысль, что в данном случае мы имеем дело далеко не с банальной утечкой агрессивных химических веществ из прохудившейся ёмкости, а с чем-то более заковыристым...

1. Нюанс первый - 8 мая 2014 года концерн "Стирол" "временно остановил" производство. В том числе, был приостановлен выпуск аммиака и его производных: карбамида, селитры и КАС (кислородно-азотной смеси). Также были полностью освобождены аммиако-хранилища. Всё крупнотоннажное производство, включающее в себя синтез и переработку аммиака, было остановлено после обострения ситуации в регионе. На предприятии, по заявлениям его собственников, на момент остановки производства не было запасов аммиака, взрывоопасных, а так же токсичных или отравляющих веществ... Сей факт неоднократно проверялся целым рядом серьёзных международных организаций.

В 2021-м году появилось сообщение о резке "на металлолом" части производственных помещений и оборудования комбината с целью выплаты персоналу задолженности по заработной плате.

Но тут, вдруг, спустя почти 8 лет на комбинате каким-то волшебным образом, под покров ночи, в сопровождении группы каких-то мутноватых лиц появляется достаточно увесистая ёмкость с аммиаком, и тут же - начинает течь...

2. Нюанс второй - факт доставки ну или "нахождения" данной ёмкости удивительным образом совпадает с неоднократными (3-х разовыми, если быть точным) "предупреждениями" разнообразных расеянских и подотчётных им бомбаских приматов о якобы готовящейся "химической атаки" хунты на "свободолюбивый" народ Донбасса. Можно сказать, цистерна очень и очень ВОВРЕМЯ начинает течь, прямо вслед за этими самыми "предупреждениями". СоУпадение? Не думаю...

К тому же, по сведениям нашей группы (ИС) само появление "ёмкости с аммиаком" на "Стироле" было напрямую связано с появлением на территории до уср*чки народной рЫЦпублики некой группы лиц (общим числом до 8-и человек) с характерным нездешним говорком, особо не скрывающих того факта, что они никоим образом не относятся к сфере химической промышленности.

Если вы завтра услышите о том, что "украинские каратели" разбомбили со своих "Байрактаров" или накрыли артиллерийским огнём территорию "Стирола", в результате чего, регион накрыла "значительная экологическая катастрофа", то знайте, выше перечисленные мною нюансы были отнюдь и далеко не случайны.

Более того, благородное стремление избежать ещё более мощной экологической катастрофы и фатальных последствий для мирного населения региона вполне может стать отличным поводом для проведения "ограниченной военной операции" с целью "умиротворения, наплевавших на экологические последствия своих действий, зачинщиков эскалации..."

Кремлёвский "Гринпис", понятное дело, хоть завтра готов начать "акцию в защиту природы и экологии", лишь бы по рукам особо больно не били.

Для такого дела совсем не жалко какой-нибудь ржавой ёмкости с аммиаком, и уж тем более жизней и здоровья жителей какой-то там Горловки, вынужденных вдыхать токсичные пары этой самой "рукотворной течи".

Хунта полюбасу должна ответить. Так пускай это будет - за "надругательство над природой и экологией"...!!!