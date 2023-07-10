Призвал захватить всю Украину: СБУ объявила подозрение клирику УПЦ МП. Фото

Служба безопасности Черкасской области раскрыла информацию о другом священнике УПЦ (МП), который оправдывал вооруженную агрессию со стороны России. Клирик неоднократно в ходе своих общений с прихожанами и знакомыми выражал восхищение высшим военно-политическим руководством РФ, а также лично ее главой.

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Также он героизировал Кадырова и оправдывал военные преступления российских захватчиков. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

По результатам расследования стало известно, что иподьякон не только являлся сторонником нацизма, но и одновременно пропагандировал идеи "обновления" Советского Союза. Он также призывал к захвату режимом россиян всей территории Украины.

При обысках по местам жительства данного лица была обнаружена следующая информация:

компьютерная техника с материалами враждебной пропаганды;

запрещенная символика, включая нацистскую и коммунистическую символику, а также печатные издания с этими символами.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили клирику о подозрении по ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ открыла уголовное производство по факту коллаборационной деятельности в отношении настоятеля храма УПЦ МП в Бородянке. Предварительно, священник помогал врагу во время оккупации Киевщины, в частности, на территории его церкви была российская пыточная.

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