Признаки здоровых семейных отношений

Дмитрий Карпачев
Дмитрий Карпачев
Общество / Мнения
1 минута
761
Признаки здоровых семейных отношений

13 ПРИЗНАКОВ ЗДОРОВЫХ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Задайте себе эти 13 вопросов. Сколько честных ДА вы для себя отметите.

1. Вы интересуетесь мнением друг друга, прежде чем принять решение, которое касается вас обоих?

2. Вы позволяете друг другу иметь другую точку зрения?

3. В случае принципиальных разногласий вы пытаетесь найти компромисс, а не подавить друг друга?

4. Вы без обид воспринимаете отказ?

5. Вы делитесь друг с другом своими переживаниями?

6. У вас есть желание позаботиться друг о друге?

Видео дня

7. Вы хотите нравиться друг другу?

8. У вас достаточно времени и энергии, чтобы заняться своими личным интересами?

9. В случае проблем вы их обсуждаете и сообща работаете над их решением?

10. Вы с уважением относитесь к интересам друг друга?

11. Вы регулярно и с интересом проводите время вдвоём?

12. Вы удовлетворены качеством и количеством интимных отношений?

13. Вы хотите, чтобы в следующем году ваши отношения были такими же, как и в предыдущем?

Этот простой и короткий диагностический тест призван обратить ваше внимание на ВАЖНЫЙ АСПЕКТ вашей жизни.

disclaimer_icon

Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...

Источник:Фейсбук Дмитрия Карпачева
УкраинаМуж и женаСемьяОтношения