13 ПРИЗНАКОВ ЗДОРОВЫХ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Задайте себе эти 13 вопросов. Сколько честных ДА вы для себя отметите.

1. Вы интересуетесь мнением друг друга, прежде чем принять решение, которое касается вас обоих?

2. Вы позволяете друг другу иметь другую точку зрения?

3. В случае принципиальных разногласий вы пытаетесь найти компромисс, а не подавить друг друга?

4. Вы без обид воспринимаете отказ?

5. Вы делитесь друг с другом своими переживаниями?

6. У вас есть желание позаботиться друг о друге?

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7. Вы хотите нравиться друг другу?

8. У вас достаточно времени и энергии, чтобы заняться своими личным интересами?

9. В случае проблем вы их обсуждаете и сообща работаете над их решением?

10. Вы с уважением относитесь к интересам друг друга?

11. Вы регулярно и с интересом проводите время вдвоём?

12. Вы удовлетворены качеством и количеством интимных отношений?

13. Вы хотите, чтобы в следующем году ваши отношения были такими же, как и в предыдущем?

Этот простой и короткий диагностический тест призван обратить ваше внимание на ВАЖНЫЙ АСПЕКТ вашей жизни.