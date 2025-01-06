Привлекал бойцов к строительству имения: дело экскомандира ТРО 'Юг' направили в суд – ДБР

Сотрудники Государственного бюро расследований вместе со Службой безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении бывшего командующего региональным управлением сил территориальной обороны "Юг", который заставлял подчиненных строить ему частный дом. Обвинительный акт был направлен в суд.

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Об этом сообщает ДБР. Мужчина обвиняется в злоупотреблении служебным положением, ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Известно, что в 2023 году чиновник привлек трех военнослужащих к строительству своего имения. Более года они осуществляли строительные работы, получая дополнительную плату за вымышленные боевые задания на передовой.

В настоящее время чиновник освобожден из ВСУ, он обвиняется в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Согласно этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Напомним, в ноябре работники СБУ задержали командира одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ, он оказался "кротом" ГРУ России.

По данным следствия, украинский подполковник был завербован в начале полномасштабного вторжения России. Больше всего его интересовали диверсионно-разведывательные рейды спецназовцев ВСУ за линию фронта в Запорожском, Херсонском и Крымском направлениях.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ задержали очередного предателя российского ГРУ на Волыни. Им оказался 30-летний военнослужащий подразделения охраны местного ТЦК. Мужчина собирал данные о местах базирования подразделений ВСУ, СБУ и Нацполиции в регионе.