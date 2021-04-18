Прививка вакциной CoronaVac: врач объяснил, почему ее следует сделать
Вакцину от коронавируса китайского производства CoronaVac следует применять в Украине даже в случае ее не очень высокой эффективности.
Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал врач-иммунолог Борис Донской. "Идеальной прививки за год не сделаешь. Да, она по эффективности не поражает так, как прививки, которые разрабатываются 5, 7, 10 лет. Однако даже и эффективность, которая декларируется в последних исследованиях, примерно в 3-4 раза снижает смертность и тяжелые осложнения", – подчеркнул он.
"Вакцина, которая снижает смертность, абсолютно должна быть использована, потому что на каждые 10 привитых людей из группы риска будем иметь несколько спасенных жизней. Это стоит делать", – заявил медик.
Отвечая на вопрос, насколько быстрым может быть процесс вакцинации китайской вакциной в Украине, Донской отметил, что это будет зависеть от ряда факторов.
"Здесь много аспектов – как быстро она будет организована, как люди на это пойдут, насколько либеральными будут правила получения вакцинации. Если снова будут зарегулированные только отдельные группы, а среди этих групп будет много тех, кто не захочет вакцинироваться, то тогда будет снова как в прошлый раз", – отметил он.
"Чем более либеральным будет доступ к вакцинации, тем больше людей и тем быстрее получат прививки", – добавил уминолог.
Как писал OBOZREVATEL:
13 апреля, в Украине начали делать прививки от коронавируса вакциной CoronaVac производства компании Sinovac Biotech. Препарат прошел все необходимые проверки и тесты.
В Минздраве сообщили, что за каждым украинцем, который получит первую дозу прививки вакциной CoronaVac, будет сразу закреплена вторая доза препарата.