Прививка вакциной CoronaVac: врач объяснил, почему ее следует сделать

Вакцину от коронавируса китайского производства CoronaVac следует применять в Украине даже в случае ее не очень высокой эффективности.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал врач-иммунолог Борис Донской. "Идеальной прививки за год не сделаешь. Да, она по эффективности не поражает так, как прививки, которые разрабатываются 5, 7, 10 лет. Однако даже и эффективность, которая декларируется в последних исследованиях, примерно в 3-4 раза снижает смертность и тяжелые осложнения", – подчеркнул он.

"Вакцина, которая снижает смертность, абсолютно должна быть использована, потому что на каждые 10 привитых людей из группы риска будем иметь несколько спасенных жизней. Это стоит делать", – заявил медик.

Отвечая на вопрос, насколько быстрым может быть процесс вакцинации китайской вакциной в Украине, Донской отметил, что это будет зависеть от ряда факторов.

"Здесь много аспектов – как быстро она будет организована, как люди на это пойдут, насколько либеральными будут правила получения вакцинации. Если снова будут зарегулированные только отдельные группы, а среди этих групп будет много тех, кто не захочет вакцинироваться, то тогда будет снова как в прошлый раз", – отметил он.

"Чем более либеральным будет доступ к вакцинации, тем больше людей и тем быстрее получат прививки", – добавил уминолог.

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