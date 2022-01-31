Пришел на трех лапах: как служебный пес ВСУ вырвался из плена 'Л/ДНР'. Фото

На Донбассе служебная собака Вооруженных сил Украины попала в капкан оккупантов – перед окопами террористов "Л/ДНР" она запуталась в проводе. Чтобы спастись из плена, он отгрыз себе лапу и вернулся на позиции украинских военных.

Героическую историю собаки породы кане-корсо по имени Вася рассказала на своей странице в Facebook офицер ВСУ в запасе Елена Белозерская. Она сообщила, что Вася несколько лет служил в разведывательном взводе морской пехоты, прошел полигоны и месяцами жил с украинскими защитниками в блиндаже.

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Однажды, отметила Белозерская, пес исчез. Военнослужащие его искали, даже подняли в небо дрон. Как оказалось, Вася попал в ловушку. Однако спасти его из плена оккупантов было практически невозможно, пройти туда незаметно, по ее словам, было нереально.

Несмотря на это, военные разведвзвода все же решили пойти на место и попытаться эвакуировать четырехлапого, но не успели – собака вернулась сама.

"Огрыз себе лапу и пришел на троих. Не захотел оставаться в плену", – рассказала Белозерская.

Сейчас четырехлапый защитник проживает у родителей своего хозяина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне боевых действий на востоке Украины собака спасла жизнь военнослужащим, случайно обезвредив запрещенные российские противопехотные мины. Четвероногий спасатель остался жив.