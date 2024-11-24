Приправа 'до м’яса' или 'для м’яса': как правильно сказать по-украински

Если вы когда-нибудь изучали какой-нибудь иностранный язык, то точно знаете, как сложно бывает в таком случае запомнить правильное употребление предлогов. Между тем, даже в родном украинском языке мы не всегда пользуемся этими служебными словами правильно.

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На это указала блогер и радиоведущая Ольга Багний. Автор программы "Правильно на украинском" в своем TikTok рассказала о довольно распространенной ошибке такого типа. Оказывается, многие используют неправильный предлог с существительным "приправа".

"Мне кажется, что мясо не требует ничего, кроме соли и перца, хотя вам могут нравиться и другие специи и приправы. Кстати, вы знаете, как сказать правильно: "приправа до м’яса" или "приправа для м’яса"?", - Спросила Ольга своих подписчиков. Вспомните сейчас, какой вариант используете чаще всего именно вы.

Далее блогер перешла к объяснению. "Языковеды советуют употреблять первый вариант: "приправа до м’яса" или "приправа до риби", "приправа до картоплі", – добавила она.

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