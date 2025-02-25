Прикрываются петициями о погибших воинах, чтобы воровать аккаунты: в Украине разоблачили новую мошенническую схему в Instagram

В Украине мошенники придумали циничную схему кражи Instagram-аккаунтов. Они прикрываются фейковыми петициями о погибших воинах Сил обороны и просят подписать их на поддельном неофициальном сайте.

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Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI предупредил украинцев, призвав их тщательно проверять информацию перед тем, как раскрывать свои конфиденциальные данные. Фактчекеры проекта BRAMA установили, что:

– злоумышленники создают сайты якобы с петициями о погибших воинах. Внешне эти сайты похожи на официальные, но для подписи требуют авторизацию через Instagram;

– как только пользователь вводит данные своей страницы, мошенники получают доступ к ней.

Чтобы не потерять свою страницу в соцсетях, подписывайте петиции только на официальных сайтах – у них есть домен "gov.ua".

На официальных сайтах для подписи петиции возможно авторизоваться только через электронную подпись или Дію. Если сайт просит авторизироваться через Instagram (либо другие социальные сети) – это мошенничество.

Также эксперты советуют включить двухфакторную аутентификацию в своих соцсетях.

Если мошенники уже получили доступ к вашему профилю, можно временно удалить аккаунт через настройки WhatsApp, Telegram, Instagram или Facebook, чтобы усложнить использование ваших данных.

Как ранее писал OBOZ.UA, методы мошенников, которые те используют для обмана украинцев, становятся все более изощренными. Карточные аферисты в Украине быстро адаптируются к технологическим новинкам, в частности, начали активно использовать искусственный интеллект.

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