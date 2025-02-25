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Прикрываются петициями о погибших воинах, чтобы воровать аккаунты: в Украине разоблачили новую мошенническую схему в Instagram

Дарья Дурова
Общество
1 минута
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В Украине мошенники придумали циничную схему кражи Instagram-аккаунтов. Они прикрываются фейковыми петициями о погибших воинах Сил обороны и просят подписать их на поддельном неофициальном сайте.

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Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI предупредил украинцев, призвав их тщательно проверять информацию перед тем, как раскрывать свои конфиденциальные данные. Фактчекеры проекта BRAMA установили, что:

– злоумышленники создают сайты якобы с петициями о погибших воинах. Внешне эти сайты похожи на официальные, но для подписи требуют авторизацию через Instagram;

– как только пользователь вводит данные своей страницы, мошенники получают доступ к ней.

Чтобы не потерять свою страницу в соцсетях, подписывайте петиции только на официальных сайтах – у них есть домен "gov.ua".

На официальных сайтах для подписи петиции возможно авторизоваться только через электронную подпись или Дію. Если сайт просит авторизироваться через Instagram (либо другие социальные сети) – это мошенничество.

Также эксперты советуют включить двухфакторную аутентификацию в своих соцсетях.

Если мошенники уже получили доступ к вашему профилю, можно временно удалить аккаунт через настройки WhatsApp, Telegram, Instagram или Facebook, чтобы усложнить использование ваших данных.

Прикрываются петициями о погибших воинах, чтобы воровать аккаунты: в Украине разоблачили новую мошенническую схему в Instagram

Как ранее писал OBOZ.UA, методы мошенников, которые те используют для обмана украинцев, становятся все более изощренными. Карточные аферисты в Украине быстро адаптируются к технологическим новинкам, в частности, начали активно использовать искусственный интеллект.

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