Прикарпатье оградят блокпостами из-за вспышки COVID-19

На Прикарпатье из-за вспышки заболеваемости коронавирусом (COVID-19) вводят особый режим въезда и выезда из области.

Как решила Ивано-Франковская региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, на въездах и выездах из отдельных населенных пунктов развернут карантинные пункты (посты) для ограничения распространения коронавирусной болезни.

Будет установлен особый режим въезда и выезда из отдельных населенных пунктов для граждан и транспортных средств.

Состояние здоровья путешественников будут мониторить путем бесконтактного измерения температуры, а в случае выявления признаков заболевания – будут направлять их в учреждение здравоохранения.

Всего на территории области будут работать 16 карантинных пунктов, из которых 5 – в круглосуточном режиме: в Ивано-Франковске – на автодороге Н-10 возле АЗС WOG и на автодороге Н-09 возле ресторана "Лелеч", в селе Черниев, в поселке Делятин и в селе Яблуница.

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