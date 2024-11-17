Причина в стиле 'советов': зачем в СССР выпускали кабриолеты, на которые не было спроса

В послевоенные годы СССР сделал необычный шаг — принял решение о выпуске легковых автомобилей с открытыми кузовами. Идея выпуска кабриолетов выглядела неоднозначной, особенно учитывая сложность советской экономики и нехватку ресурсов.

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Постановление Совета Министров СССР № 1652 от 1948 г., устанавливавшее планы по производству автомобилей без крыши, стало примером политического давления на автомобилестроение. Это решение не оказало ожидаемого влияния на советское автомобилестроение, но оставило уникальную страницу в его истории.

Экономические вызовы и дефицит металла

В условиях послевоенного восстановления Советский Союз сталкивался с нехваткой материалов, особенно холоднокатаной стали, ранее получавшейся из США. Со сворачиванием импортных поставок страна должна была опираться на собственные металлургические комбинаты, еще не достигшие нужных объемов производства. Чтобы сэкономить на стали, было решено производить автомобили с открытыми кузовами, сокращая использование дефицитного металла.

Конструктивные особенности советских кабриолетов

Конструирование кабриолетов, таких как "Победа" ГАЗ-М-20Б и "Москвич-400-420А", требовало новых технических решений. Отсутствие автоматизированного механизма для сборки тента делало процесс неудобным. Водители вручную натягивали тент на стальные дуги, что усложняло эксплуатацию. Этот недостаток контрастировал с тогдашними инновациями, которые приобретали популярность в мире.

Западные образцы и советские модификации

Кабриолет "Москвич" во многом подражал немецкой модели Opel Kadett, которая имела аналогичную конструкцию крыши. Однако советские производители создали 4-дверный вариант в отличие от 2-дверного прототипа, добавляя дополнительные элементы для обеспечения жесткости кузова. Эти технические изменения увеличивали вес автомобиля, усложняя его производство и эксплуатацию.

Редкость и проблемы с распределением

На практике кабриолеты не пользовались популярностью у потребителей. Значительное количество автомобилей распределялось в регионы со суровым климатом, где открытые автомобили были почти не нужны. Из-за низкого спроса возникло даже затоваривание — редкое для советской экономики явление. На складах накапливалась так и не находившая покупателя продукция.

Маркетинговые пробы и кино как инструмент рекламы

Чтобы увеличить спрос, правительство прибегло к рекламным мерам — необычному для социалистической системы шагу. Кинокомедия "Кубанские казаки" стала средством популяризации кабриолетов, где открытые автомобили появлялись в сценах как образец советского благополучия. Однако даже этот ход не побуждал граждан массово покупать эти автомобили.

Неоправданные экономические издержки

Производство кабриолетов оказалось экономически неоправданным. Постановлением Министерства автомобильной промышленности цены на кабриолеты устанавливались ниже, чем на закрытые версии. К примеру, кабриолет ЗИС-110Б стоил на 5 тысяч рублей дешевле, чем лимузин ЗИС-110, хотя и нуждался в большем материале и труде для изготовления.

В общем, кабриолеты так и остались невостребованным товаром. Горьковский автозавод и Завод малолитражных автомобилей в Москве выпустили всего несколько десятков тысяч этих моделей, что составляло менее 10% от общего производства легковых автомобилей.

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