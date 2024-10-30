Что такое 'пионерское расстояние': почему в СССР подросткам нельзя было танцевать поближе

Современные подростки и молодежь могут время от времени слышать от своих родителей шутки о танцах на "пионерском расстоянии". И для них эти шутки могут быть непонятны, тогда как для выросших в СССР в этом была целая идеология.

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OBOZ.UA рассказывает, откуда появилось это высказывание. И что под ним подразумевали в Советском Союзе.

Начнём с того, что означает сам термин. Речь идет о парных танцах, во время которых партнеры не прижимаются друг к другу, а находятся на расстоянии вытянутой руки, еще и стараются смотреть в разные стороны. Впоследствии так начали шутить о любых стеснительных действиях в романтических отношениях.

Корнями это выражение уходит в то время, когда все советские подростки обязаны были вступать в пионерскую организацию – объединение, которое должно было воспитывать их в духе идеалов коммунизма. Одним из таких идеалов было отрицание чувственности. Проявлять нежность или страсть друг к другу на людях было подлинным табу в СССР. А идеалом приличного поведения было холодное и несколько отчужденное, даже по отношению к самым близким.

Поэтому подростков, которые каждое лето съезжались в пионерские лагеря, во время дискотек заставляли себя вести себя прилично. Под приличным поведением подразумевали, в том числе, танцы на "пионерском расстоянии". Дети, проходившие через половое созревание и сталкивавшиеся с первым интересом к сексу, не должны были проявлять этот интерес. Особенно демонстрировать его другим.

Для медленных танцев существовали даже специальные стандарты. Между парой должно было быть не менее 30 см расстояния, руки они должны были класть друг другу на плечи. Обхватывать партнера за талию запрещалось.

Впрочем, человеческую натуру приказами не изменишь. Потому пионеров такие запреты только смешили. Так выражение "пионерское расстояние" приобрело саркастический оттенок.

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