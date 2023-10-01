'Причин для страха много, и это нормально': психолог объяснила, почему мужчины прячутся от мобилизации

Часть украинских мужчин активно уклоняются от мобилизации из-за страхов. И боятся они далеко не только возможности погибнуть, люди могут бояться многих вещей – и это нормально.

В то же время государство допустило пробелы как в вопросах формирования ценностей, так и в информировании общества о том, что такое армия и мобилизация, поэтому люди оказались в плену предубеждений и ложных стереотипов. В этом убеждена психолог Центра травматерапии ОО "Форпост" Олеся Ольховик, своими соображениями она поделилась с изданием ZN.

В интервью изданию Ольховик отметила, что мужчины активно избегают мобилизации из-за страхов, одним из которых, но далеко не единственным, является страх за собственную жизнь.

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"Причины разные. Да, есть страх за жизнь. Есть страх, что семья без них не справится. Или "это не моя цель, ценность, и вообще я — не об этом". Из практики есть еще высказывания типа: "Ну, хорошо. Меня мобилизуют. Я уйду, погибну. Я могу с этим смириться. Но как это — не увидеть, как растут мои дети, которым сейчас полтора-три года?" Это тоже страх. Потому что действительно хочется смотреть, как растут собственные дети. То есть причин для страха много. И это нормально, потому что страх — одна из наших базовых эмоций. Боятся все люди. Но кто-то тренирует и практикует способность через страх идти к целям", – подчеркнула психолог.

Она убеждена, что изменить ситуацию с отношением к мобилизации и необходимости защищать свою страну, несмотря на страхи, могло бы государство. Однако здесь на протяжении всей независимости Украины наблюдался пробел.

"Вообще это вопрос к политике в государстве относительно формирования ценностей и резильентности граждан, подпитки ощущения, что не "моя хата с краю", а "это моя страна, моя земля, и это нормально идти ее защищать". Вопрос доверия в обществе, Прежде всего, к институтам, крайне важно, она формируется постоянной политикой и соответствием декларируемому исполненному. другими, действовать ради результата и, конечно же, понимать цель. Если этого не тренировать, если люди будут погружаться в тревогу от неопределенности, будут бояться и замирать, это опасно для каждого в отдельности и для всей страны", – пояснила Ольга.

По ее словам, в опасной ситуации люди реагируют по-разному. Весь возможный спектр реакций можно свести к "бей, беги или замри". Что именно из трех ключевых вариантов проявится в каждом конкретном человеке, определяют не только обстоятельства, но и текущее состояние личности и имеющийся у него предыдущий опыт.

"У тревожных людей реакция очень часто – "замри". Ну, или "беги", если можно бежать в какую-то глухую деревню, засесть в избушке и даже в магазин не выходить, потому что там ходят патрули из военкомата. Такой неуправляемый страх, что иногда затопляет. Он исходит из представлений о мобилизации и дальнейших перспективах человека на войне. Вручение повестки для людей с такими представлениями означает, что через несколько дней они будут бегать по окопам с автоматом в штурмовой бригаде", – подчеркнула психолог.

В своей практике она сталкивается с очень распространенным в украинском обществе представлением о мобилизации. Слишком многие убеждены, что в случае мобилизации мужчин сразу же, без подготовки, бросают на передовую.

В то же время, констатирует психолог, мало кто имеет реальное понимание того, что представляет собой армия.

"Очень мало понимания, что армия — это система, где есть штурмовые бригады, а есть бэк-офис, в котором не хватает нормальных юристов, классных бухгалтеров, сисадминов, которые могут фиксировать большое количество техники. Недостаточно информации о том, что по новым правилам каждый новобранец, ранее не служивший в ВСУ, проходит подготовку. Неосведомленность, предубеждения — в том числе и обоснованные, к сожалению. Поэтому здесь, пожалуй, вопрос информирования: что такое армия, как она работает, каковы ее потребности", – предположила Ольховик .

Психологя также видит источник тех страхов, которые заставляют мужчин убегать от мобилизации, именно распространены стереотипы и нехватка информации о том, что армия меняется, а реальные проблемы исправляются.

"Страх вырастает из одностороннего видения и нехватки информации о конструктивных изменениях, что крайне важно. Мы тревожимся от отсутствия информации, когда не имеем, на что опираться", – резюмировала она.

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