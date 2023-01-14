Корбан объявил вознаграждение за имя военного преступника, выпустившего ракету по мирным людям в Днепре

Украинский предприниматель и политический деятель Геннадий Корбан объявил вознаграждение за личные данные пилота ВВС РФ, который выпустил ракету по жилой девятиэтажке в Днепре. За достоверную информацию он обещает выплатить $25 тысяч.

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Об этом он сам написал у себя на Telegram-канале. При этом бизнесмен озвучил должностную информацию о военном преступнике.

"52-й гвардейский тяжёлый бомбардировочный авиационный полк. Шайковка.ТУ-22М3. в/ч 33310. Позывной ведущего 42492. Пуск был из района г. Курск, посадка в Рязани. Ракета Х-22. Это тот негодяй, который запустил ракету по жилому дому", – указал Корбан.

Он подчеркнул, что нет безымянных преступников, каждый, кто непосредственно несет смерть и разрушения, имеет фамилию и адрес проживания. Именно это необходимо сообщить, чтобы получить от Корбана вознаграждение.

"Первый, кто предоставит достоверные данные, получит от меня 25 000 у. е. на анонимных условиях", – заверил он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Зеленский обратился к западным партнерам с просьбой поставлять в Украину оружие, чтобы закончить террор, устроенный Россией в Днепре. Другого способа заставить оккупантов остановить геноцид нет.

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