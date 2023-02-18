''Приближаем победу'': украинские патриоты устроили акцию в Крыму и намекнули, что оккупантам пора убираться. Фото

В оккупированном Крыму патриоты провели новую акцию сопротивления. В Симферополе, Севастополе, Керчи, Ялте, Судаке, Бахчисарае и других городах оккупантам напомнили, что им пора убираться с украинской территории.

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Об этом 18 февраля рассказали в украинском движении сопротивления "Желтая лента". Как отмечается, активисты оставили послания для захватчиков в виде листовок, граффити и символических желтых лент (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Сопротивление украинцев на оккупированном полуострове растет с каждым днем, рассказали в "Желтой ленте".

"Мы верим, что любой акт неповиновения, каким бы малым он ни был, является мощным выступлением против оккупантов и их попыток стереть украинскую культуру и идентичность. Храбрость наших активистов невероятная, мы будем свободны на своей украинской земле! Приближаем нашу Победу!" – заявили активисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, что Кремль осознает неизбежность деоккупации Крыма. Понимание приходит и к жителям полуострова. Полномасштабная война против Украины уменьшила количество фанатов "русского мира" в Крыму.

А экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес подчеркнул решающее значение освобождения полуострова: по словам Ходжеса, после него ВСУ смогут освободить и весь Донбасс.

В свою очередь заместительница госсекретаря США Виктория Нуланд назвала удары по военным базам в Крыму законными. Она подчеркнула, что полуостров должен быть полностью демилитаризован, если Украина хочет добиться безопасности.