Президент МАУ Дыхне: принудительная посадка самолета в Беларуси показала, что авиация стала политичной

Запрет полетов над Беларусью после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске усложнит маршрут к северным европейским столицам, удлиняя его примерно на 40 минут. Однако это ни в коем случае не означает, что Украина не должна была принимать такое решение.

О том, почему авиация стала политичной и как это отразится на украинских пассажирах, пишет для OBOZREVATEL президент МАУ Евгений Дыхне.

Я окончательно убедился после нашего "иранского кейса" и после принудительной посадки самолета в Беларуси, что авиация перестала регулироваться международными нормами и конвенциями. Теперь это политика.

Почему для того, чтоб показать свой политический характер все чаще прибегают к вовлечению авиации?!

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Во-первых, она по-прежнему является самым элитарным видом транспорта, особенно после пандемии. Во-вторых, авиация максимально уязвима к соблюдению авиационных правил всеми субъектами этого рынка, потому что только строгое выполнение каждым субъектом своего "домашнего задания" делает наши полёты безопасными.

Не соблюдение государствами, которые взяли на себя ответственность за безопасность авиационного пространства, требований международных договоров, по идее, должно санкционироваться беспрецедентными мерами, в частности бойкотом авиационного пространства.

Примерно так сейчас произошло с небом над Беларусью. Все страны Европейского Союза отказались залетать и пролетать над территорией Беларуси. С точки зрения оперирования в воздушном пространстве это усложняет маршрут к северным европейским столицам, удлиняя его примерно на 40 минут.

Украина была одной из первых, кто принял такое решение. Сегодня появилось также решение о запрете авиационного транзита для белорусских авиакомпаний над территорией Украины, которое мы приветствуем.

С точки зрения траффика, больших потерь для нас это не повлечёт. Более 90% траффика, который перевозился белорусскими авиакомпаниями, конечным пунктом выбирали Российскую Федерацию. Государственный аэропорт "Борисполь" и некоторые региональные аэропорты потеряют часть доходов за счёт уменьшения аэропортовых сборов, Украэрорух – плату за подлёт и пролёт. Вместе с тем, все они могут и выиграть за счёт замещения ушедшего игрока. Свято место пусто не бывает.

А вот Украэрорух, в случае корректной переговорной политики, может даже нарастить объемы, если украинское воздушное пространство выступит компенсатором воздушного пространства закрытой Беларуси.

Поскольку политическое решение о расторжении сообщения с Российской Федерацией в 2014 году коснулось только авиации, то люди, которым по-прежнему туда надо, просто пересядут на поезда/автобусы, ещё часть – полетит через Кишинёв, Стамбул, Латвию.

Ни одна украинская авиакомпания в Минск не летала. МАУ закрыла свои рейсы в Минск в 2019 году. Именно благодаря этому, с 2014 года Минск вырос в разы и стал международным хабом, доставляя в частности и украинских пассажиров в города РФ.

Что действительно страшно в разрыве прямых авиационных сообщений с Беларусью, так это медицинские нужды пациентов, которым требуется трансплантация. И этим людям сегодня не на кого больше расчитывать, кроме как на Минздрав и МИД Украины, которые не оставят их в беде. Сами выбраться, как надеюсь, все понимают, они не смогут в силу иммобильности.

Но напомню, авиация стала политичной. Ярким примером тому служит восстановление полетов авиакомпании из ОАЕ в Израиль, которые, к слову, не прекращались даже во время бомбежек в Израиле.

Поэтому некоторые авиакомпаний и сегодня продолжают совершать полёты в Беларусь, и не все они родом из нашего Северного Соседа, как многие читатели могли бы сейчас подумать. Потому что есть политика, а есть – экономика. Когда речь заходит об экономике, то Мир перестаёт быть черно-белым и все больше приобретает оттенки серого.

Например, в 2014 году было принято решение о прекращения авиационного Сообщения и транзита над территорией РФ для украинских авиакомпаний, и наоборот, что соответственно повлекло за собой облёт территорий. Правда, такой запрет не распространяется ни на какие другие авиакомпании, то есть созданы эксклюзивно невыгодные условия для украинских. На графиках ниже видно, что на практике облёт означает для украинских авиакомпании. Конечно, ни о какой конкурентноспособной цене и условиях не идёт речь, когда пассажир вынужден лететь дольше и платить дороже. Как следствие – все эти маршруты были закрыты из-за нерентабельности. И больше не будут открыты, если ситуация останется прежней. Что остаётся делать украинцам? Только ждать, когда эти маршруты начнут выполнять иностранные авиаперевозчики, развивая свои национальные экономики, и растить хабы в своих аэропортах. Или продолжать летать с пересадкой в Стамбуле, сетуя на украинские авиакомпании и аэропорты, от которых, правда, мало что зависит в этом вопросе.

Означает ли это, что мы не должны были закрывать воздушное пространство с РФ или Беларусью? Конечно, нет. Наоборот. Мы как патриотичные бизнесы "за" сильные и правильные решения государства. Но вот чего мы не понимаем и не поддерживаем, так это полумер и решения политических вопросов за счёт исключительно авиационного бизнеса. При этом остальные бизнесы и даже виды транспорта остаются как бы вне политики.

Без сомнения, Государство должно уметь проявлять силу. Но вместе с тем оно должно быть мудрым и последовательным в отношениях со своими национальными бизнесами, в том числе государственными, коим в нашем случае являются государственный аэропорт "Львов" и "Борисполь". Эти бизнесы напрямую зависят от политики.

Ведь если государство будет обращать на нас внимание только после падения самолета и приостановки авиасообщения с соседями, мы рискуем остаться сырьевым придатком, отрезанным от всех деловых столиц мира. В то время как наши соседи будут наращивать свою инфраструктурную мощь. И кто знает, куда они направят ее в один день. Ведь, мы уже прекрасно помним, что авиация стала политикой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

саммит Евросоюза принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС, а также призвал авиаперевозчиков избегать полетов над Беларусью, после чего над ее территорией практически исчезли самолеты.

В частности, такие авиакомпании остановили авиаперелеты над Беларусью: Air France (Франция), Finnair (Финляндия), SAS (Швеция), Avia Solutions (Кипр), LOT (Польша), Wizzair (Венгрия), AirBaltic (Латвия), KLM (Нидерланды), Austrian Airlines (Австрия), Lufthansa (Германия), Singapore Airlines (Сингапур) и другие.