Президент Израиля Герцог: визит в Бабий Яр навсегда останется в моей памяти

Проблема антисемитизма выходит за рамки исключительно еврейской нации. Международное сообщество должно бороться с ненавистью и невежеством совместными усилиями. Об этом на третьем Kyiv Jewish Forum заявил Президент Государства Израиль Ицхак Герцог.

"Для меня честь выступить на третьем Kyiv Jewish Forum, который собрал внушительную группу лидеров для обсуждения наиболее важных тем, с которыми еврейские общины сталкиваются сегодня и в будущем… Я хотел бы поблагодарить Президента Владимира Зеленского за его участие в этом форуме", – сказал Герцог.

Президент Израиля сообщил также, что несколько недель назад посетил Бабий Яр, и этот визит навсегда останется в его памяти.

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"Это наиболее убедительное напоминание о том, что международное сообщество не может позволить себе игнорировать глубокую и разрушительную силу антисемитизма… Это не только еврейский вопрос. Если позволить антисемитизму разрастаться, то за ним последуют другие формы нетерпимости, отравляющие общество и наносящие вред всем. Мы должны работать вместе, чтобы бороться с любыми формами ненависти и невежества, способствовать пониманию и взаимному уважению всех людей", – заявил Герцог.

Он также приветствовал создание Kyiv Jewish Forum как действенной платформы для диалога и обсуждения актуальных проблем современности и вопросов глобального еврейского мира.

Напомним, третий Kyiv Jewish Forum проходит в формате онлайн-конференции 15-16 декабря. Он собрал представителей правительств и парламентов, ученых и бизнесменов из Украины, Израиля, США, Великобритании, Канады, Италии и других стран.

Форум организован Еврейской конфедерацией Украины в партнерстве с Combat Antisemitism Movement и Center for Jewish Impact.

Как ранее заявлял основатель Kyiv Jewish Forum, президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин, с каждым годом интерес к форуму проявляет все больше людей. Если участниками первого Kyiv Jewish Forum в 2019 году было 500 гостей, то аудитория второго Kyiv Jewish Forum в 2020-м составила уже 83 тыс. человек.