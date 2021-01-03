Посмотрев новогоднее обращение президента, я все никак не мог вспомнить, что же мне напоминает сцена с детьми?

А потом вспомнил.

В 2000 году Голливуд выпустил художественный фильм под названием "Малыш". Главную роль в нем исполнял Брюс Уиллис. В ходе фильма показано решение некоторых моральных дилемм, одна из которых связана, как мне кажется, с последней новогодней речью нашего президента. В фильме герой Брюса, успешный политтехнолог, защищает от общественного осуждения и возможного уголовного преследования проворовавшегося дельца, который нечестным путем получил деньги из городского бюджета и использовал их не совсем так, как обещал.

Для спасения имиджа этого нечестного человека герой Брюса Уиллиса предлагает записать видеоролик, в котором дети будут бросать ему в лица кремовые торты. Это же так мило – дети, лицо нечестного коммерсанта, измазанное кремом, смех детей, хохотание виновника ролика и все такое. Дети способны создать позитивную картинку кому угодно, даже проворовавшемуся дельцу, обманувшему весь город. Для качественной картинки и максимального охвата Брюс дает указания, сколько должно быть мальчиков и девочек, какого возраста, цвета кожи, сколько из них рыжие, сколько в очках, и т.д. Ролик срабатывает, спасая рейтинг и кошелек заказчика, а герой Брюса Уиллиса получает гонорар и морально-этический конфликт с любимой девушкой и своим вторым "я".

Владимир Зеленский не муниципальный вор, он не брал деньги на строительство стадиона (а лишь на строительство дорог), дети не бросали ему в лицо торты. Но аналогия, как мне кажется, более чем прямая. Да и сама ситуация с использованием детей в Новогоднем поздравлении гораздо глубже, чем в кино. Мальчики и девочки, разного возраста, по разному одетые, кучерявые и кудрявые, старательно выговаривающие о том, что они мечтают, как всех преступников посадят в тюрьму.

С одной стороны, команда президента, безусловно, отличается креативом. До Владимира Зеленского самым креативным поздравлением с Новым годом было обращение Кучмы из дома, на диване, с внуком под боком. Но уже после этого три президента подряд на протяжении многих лет использовали исключительно казенно-формальный стиль президентских поздравлений – зима, ночь, софиты, пальто, традиционные слова и пожелания. Команда Зеленского подошла к Новогодней речи как к продукту, который можно "продать". И они продают. Однако в их продукте так много символов и значений, что пройти мимо них мне как психологу просто невозможно.

Начнем с начала!

Поздравительный ролик начинается привычно – Мариинский дворец, почетный караул президентского полка, команда "Честь!" командира торжественного караула для приветствия президента, трибуна с текстом и слова новогоднего поздравления. И все это разом перечеркивается видом утомленных детских лиц и президентским вето – "Это скучно!"

Зеленский снова играет на противопоставлении традиционного и креативного. Проблема лишь в том, что традиционное – не всегда равно скучному, а креатив не всегда вызывает восторг и интерес.

Образ детей, с одной стороны, конечно же, хороший ход. Дети практически всегда вызывают мимимишную реакцию, которая распространяется и на того, кто с ними в данный момент находится в кадре.

С другой стороны, подобная технология гораздо больше говорит о Владимире Зеленском, чем о самой технологии влияния.

Разговор с детьми – это удачный ход выглядеть в роли Взрослого, или даже Родителя. Это особенно успешно, учитывая полное отсутствие других Взрослых в кадре.

Дети в данной постановке выполняют символическую роль народа. Маленькие, наивные, милые, верящие в то, что все будет хорошо. На фоне такого символического народа кто угодно будет выглядеть внушительно и авторитетно. Не знаю, задумывались ли креативщики из команды Зеленского о таком эффекте, или это у них получилось случайно, но подобное ролевое распределение выглядит слишком грубо.

При этом дети – не цель общения, а инструмент. Зеленский вроде бы говорит о том, что нужно объяснять все просто и доходчиво, но его текст при этом все равно переполнен словами, от которых обычному ребенку становится скучно – столько тысяч километров дорог, такая-то открытая больница, слеза по этому или по иному поводу, иносказания и аналогии. Объектом информирования все равно остаются другие взрослые. А дети – это лишь инструмент, благодаря которому тем самым другим взрослым должно стать понятно. Или стыдно за то, что до этого было не понятно.

Сама коммуникация с детьми несет еще одну двоякость.

С одной стороны, разговор с детьми – это формат вычеркивания Взрослых и Взрослости из общения. Это словно регрессия к детскому поведению, когда все понарошку – и проблемы, и война, и кризис. И для Зеленского, который всю жизнь был успешным актером (то есть играл, вел игру) это привычная форма проявления своего Я. Внутреннее Я реализуется через Игру.

С другой стороны, этот разговор – это поиск новой аудитории. Разговор с детьми – это сигнал провала коммуникации со взрослыми. Взрослые не поняли или разочаровали. Поэтому стоит обратить внимание на тех, для кого Игра является частью их собственного мира. Это та аудитория, которая понимает все через Игру. И которая прекрасно понимает и принимает Игрока.

Ну и самое главное, как мне кажется, что было в этом Новогоднем поздравлении нашего президента – это его рассказ о супергероях. Зеленский говорит, что супергерои существуют, формирует намек, что это супергерои спасли всё. Но взрослые не верят в супергероев. Это сигнал разочарования во Взрослых, которые не верят в его сказку. Взрослые не верят в то, во что верит Зеленский. И теперь единственная аудитория, которая готова воспринимать его сказку – это дети.

В целом хочу отметить, что команда Зеленского по-прежнему креативна. По-прежнему готова разрушать традиционные установки. По-прежнему нацелена на создание привлекательного образа.

Но что будет в следующий раз? Как еще нужно расстараться, чтобы в очередной раз удивить зрителей, стараясь избежать формального подхода? Кто станет фоном для следующего обращения в Новом 2022 году? Кто или что может быть более притягательным, чем дети? Объявив войну всему традиционно-формальному президент обрек себя на вечный поиск очередной новой формы коммуникации. Но этот поиск тоже ограничен своим собственным ресурсом. В конце концов после экзотики всегда хочется чего-то привычного.

Герой Брюса Уиллиса в фильме "Малыш", использовав детей для достижения своих собственных целей, в конце концов получил кризис, закончившийся отказом от карьеры, уходом в дауншифтинг и ощущением обретенного счастья. На то оно и кино.