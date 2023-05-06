'Преодолевают самые тяжелые испытания': Зеленский поздравил украинских пехотинцев и отметил их вклад в борьбу с врагом

Украинские пехотинцы, отражающие российскую вооруженную агрессию, преодолевают тяжелые испытания, опасности и трудности. Бои с врагом закаляют непобедимый характер украинской пехоты.

Видео дня

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в День пехоты Вооруженных сил Украины, который в нашей стране отмечается 6 мая. В этот день глава государства поблагодарил за мужество воинов, стеной стоящих на пути оккупантов.

"Воины-пехотинцы во время войны преодолевают самые тяжелые испытания, опасности и трудности. Ожесточенные бои с врагом показывают непобедимый характер украинской пехоты. Воины каждый день проявляют героизм, давая достойный отпор агрессору. Спасибо всем вам за мужество! С Днем пехоты!" – отмечено в сообщении Зеленского.

Президент также опубликовал фотографии с украинскими пехотинцами в бою и в короткие мгновения передышки.

День пехоты ВСУ отмечается ежегодно 6 мая уже в пятый раз. Это профессиональный праздник самой многочисленной силы украинской армии, в которую входят механизированные, мотопехотные, горно-штурмовые воинские части и подразделения Сухопутных войск ВСУ, введен с 2019 года.

Дата для праздника несокрушимых и мужественных пехотинцев выбрана не случайно. Именно в этот день в 1648 году казаки под руководством гетмана Богдана Хмельницкого одержали первую большую победу в ходе Национальной освободительной борьбы – разгромили войска Речи Посполитой под Желтыми Водами.

Также на 6 мая приходится день Георгия Победоносца, он считается покровителем украинских воинов.

Напомним, ранее украинских пехотинцев с профессиональным праздником поздравил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он назвал воинов украинской пехоты "примером стойкости, отваги, братства и несокрушимости духа".

"Вы встречаете противника в окопах и на наблюдательных пунктах. Вы вгрызаетесь в землю на передних рубежах. Вы останавливаете наступления вражеской техники. У вас нет страха, потому что смотрите в глаза врагу. Под дождем и снегом, артобстрелами и авиаударами – вы защищаете Украину", – констатировал Залужный.