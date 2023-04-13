Премьера фильма 'Люксембург, Люксембург' собрала в Киеве тысячи зрителей. Фото

В столице состоялась киевская премьера фильма Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург", в котором главные роли сыграли Амил и Рамил Насиров из группы "Курган и Agregat". Все шесть залов кинотеатра "Оскар" были заполнены до отказа. Более тысячи зрителей здесь первыми в Киеве увидели картину – историю братьев-близнецов из Лубен.

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Гостями премьеры стали музыканты Женя Галич, Олег "Фагот" Михайлюта, Катя Павленко, Даниэла Заюшкина, блоггер Монро, продюсер Алексей Гладушевский, актрисы Ксения Мишина, Наталья Васько, Елена Лавренюк, актеры Ахтем Сеитаблаев и Алексей Горностай, Никон Романченко, комики Свят Загайкевич, Василий Байдак, ведущие Юрий Горбунов, Андрей Бедняков, Анатолий Анатолич и другие.

Партнерами премьеры стали компания Nemiroff.

"Мировая премьера фильма "Люксембург, Люксембург" состоялась в Венеции, украинская – в поселке городского типа Близнецы Харьковской области, а киевская премьера проходит сегодня здесь. Меняются страны и города, неизменным остается только мой коричневый костюм, в котором я приглашаю зрителей в это эмоциональное путешествие, – поздравил зрителей перед показом режиссер Антонио Лукич .

После показа зрителей ждала встреча с командой фильма, во время которой все желающие могли поделиться своими впечатлениями от ленты и расспросить ее создателей о самом интересном из съемок. Встреча прошла с аншлагом – в большом зале едва хватило мест для всех желающих пообщаться с режиссером и актерами.

Во время встречи Антонио Лукич вспомнил, как предложил братьям Насировым сняться в фильме – сделал это через мессенджер, поэтому братья долго не видели его сообщения. Амил Насиров рассказал, как на съемках ему пришлось доить козу, но в финальный монтаж эта сцена не попала. А Рамил Насиров предложил всем, кто хочет поделиться своими впечатлениями от фильма, сделать это в виде донатов на нужды Вооруженных Сил Украины, благодаря которым фильм могут смотреть зрители.

На следующий день после киевской премьеры команда фильма "Люксембург, Люксембург" отправилась во всеукраинский тур, во время которого состоятся спецпоказы и встречи с создателями в разных городах. В частности, в Лубнах (где снимался фильм), Полтаве, Харькове, Одессе, Каменце-Подольском, Черновцах, Ивано-Франковске, Львове и Ужгороде. Билеты на спецпоказы с командой разлетелись за считанные дни, а в некоторых городах – за считанные часы.

13 апреля фильм "Люксембург, Люксембург" вышел во всеукраинский прокат – фильм производства кинопродакшена ForeFilms, продюсеров Владимира Яценко и Анны Яценко, можно будет посмотреть во всех кинотеатрах страны. Дистрибьютор фильма в Украине – компания " Киномания ".

Съемки фильма Люксембург, Люксембург завершились еще в 2021 году. За три дня до начала полномасштабного вторжения Амил и Рамил впервые посмотрели фильм, в котором снимались, а именно его черновой монтаж. Финализовывали фильм уже после 24 февраля в условиях воздушных тревог и блекаутов. Впрочем, это не помешало международной премьере фильма, состоявшейся на 79-м Венецианском международном кинофестивале в программе "Горизонты".

Лента создана при поддержке Государственного агентства Украины по кино. В мае 2022 года фильм стал одним из пяти участников программы поддержки международного продвижения украинских фильмов "proMOTION", начатой Украинским институтом. Международная промоподдержка в рамках программы осуществляется при помощи Göteborg Film Fund.