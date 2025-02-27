Прекрасный день для завершения дел: астропрогноз на 27 февраля

В четверг, 27 февраля, длится 29 месячный день. Луна находится в Водолее с переходом в Рыбы, Солнце находится в Рыбах.

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Что этот день принесет за энергию, эксклюзивно OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, четверг будет очень сильным энергетически.

"Это день Юпитера, но 2 и 7 – это энергия Марса. Поэтому Юпитер в сочетании с Марсом – это знание в сочетании с силой", – описала этот день астролог.

Она обещала, что сегодня нас будет переполнять энергия. "У вас будет много энергии, очень захочется что-то сделать, решить, в каким-то делах поставить точку. Это прекрасная возможность для завершения дел, которые вам уже надоели, дел, которые уже не требуют вашей энергии и вашего внимания", – сказала Исита Гая.

Астролог также назвала сегодняшний день днем завершения и посоветовала направить свою силу на то, чтобы понять, что именно забирает у вас энергию, что в вашей жизни вам не нравится и что вы хотите изменить. "В этот день следует делать шаги именно для этих изменений. Пропишите себе пункты, которые вы хотите изменить в своей жизни, и, как вы считаете, что вы можете изменить уже сегодня в этих направлениях, что вы можете", – посоветовала она.

Исита Гая порекомендовала прописывать цели для изменений в короткой, средней и долгосрочной перспективе – в течение одного месяца, шести месяцев и одного года. "И вы получите очень четкий пошаговый план для себя", – объяснила она.

А вот среди вещей, которых сегодня следует избегать, астролог назвала конфликтные ситуации разного рода.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 27 февраля для всех знаков зодиака – у кого впереди большой успех, а кому надо настроиться на изменения.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежным основанием для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

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