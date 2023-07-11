Останніми днями цікаво спостерігати за розкруткою реакції на рішення Президента США Джо Байдена про надання Україні касетних боєприпасів.

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Спочатку, як завжди, "тему підхопили" різноманітні ліберальні ЗМІ, для багатьох з яких це стало новою повісткою дня.

Попередня – про "український контрнаступ", що йде "не так", "не там", "не тими силами і засобами", "не з такою швидкістю", "не з тієї ноги", за пару місяців вже приїлася.

І ось з’явилася нова – касетні боєприпаси.

Повилізали якісь старовинні дослідження про високий відсоток бойових елементів, які не розриваються, про невиправдану широту ураження, про масову загрозу для мирного населення.

Тему швиденько підхопили нові "військові експерти" - ті самі люди, що два роки тому, озброївшись гугл-пошуком, вчили професійних епідеміологів правильним методам боротьби з поширенням Ковід-19.

Нарешті, до них доєдналася "важка артилерія" – політики, серед яких, окрім "касти любителів путіна", опинились і наші щирі друзі, які серйозно нам допомагають ці тривалі, безкінечні місяці війни.

Однак для них, як виявилось, значущість міжнародної конвенції виявилась вищою, ніж просто утриматись від коментарів і оцінок суверенного рішення США, яке зможе наблизити нашу спільну Перемогу.

Іноді здається, що є два паралельні світи – "довоєнний світ" і "світ українських реалій".

Так, ми поважаємо усі міжнародні договори і конвенції – і ті, які підписали, і ті, до яких не приєдналися.

Поважаємо вибір держав-партнерів, які підписались під тими чи іншими конвенціями.

Але хіба, окрім конвенції про заборону використання касетних боєприпасів, немає десятків інших поважних міжнародно-правових документів, де чітко позначено, що війна, геноцид, екоцид – це найвище Зло і злочин?

То чому досі на різних рівнях тривають якісь комунікації з росією, хтось шукає шляхи зберегти обличчя путіну, хтось міркує – як обійти свої міжнародні зобов’язання, щоб прийняти до себе у гості головного військового злочинця ХХІ століття?

Чому досі росія – в ООН та інших міжнародних організаціях?

Чому вже рік міжнародні спортивні функціонери напружено шукають – як би зробити так, щоб російські та білоруські "спортсмени" (а більшість з них – військовослужбовці та представники інших силових відомств) потрапили на Олімпіаду у Париж?

Світу треба починати рішучіше змінюватись і оцінювати війну, що триває вже понад 500 років, якщо не "українськими очами", то хоча б значно більш адекватними мірилами.

В окупації на тимчасово непідконтрольних територіях – мільйони українців.

Для них саме окупація, а не гіпотетична загроза від касетних боєприпасів, є загрозою значно більшого порядку і головним ризиком для життя і здоров’я.

Адже там кожен, у кожну мить ризикує бути розстріляним, повішеним, закатованим, зґвалтованим, розлученим з дітьми…

І ці люди точно думають зараз не про касетні боєприпаси, а про наближення миті звільнення від окупації, а відповідно і усунення згаданих загроз.

Для тих, хто усе ж сумнівається, наведу декілька аргументів.

Перше. Україна веде війну зважено і вкрай відповідально.

У нас є у Донецьку, Луганську, Сімферополі, Севастополі місця, які вважаються законною військовою ціллю?

Безліч, сотні.

Чи завдаємо ми по ним масованих ракетно-бомбових ударів?

Ні.

Чому?

Тому, що це українські міста, там живуть українці, і знищення сотні умовних "пушиліних-аксьонових" з їх найближчими поплічниками не вартує життя тисяч мирних мешканців. Скористаємось для цього більш зручною нагодою і засобами.

Так і з касетними боєприпасами – ніхто не буде гатити їх всліпу невідомо куди, аби просто "вперед". Їх цільове призначення – місця масового скупчення живої сили ворога.

Збройні сили України мають чіткі правила і алгоритми поводження з кожним видом зброї та боєприпасів, і не збираються відхилятись від їх дотримання.

Друге. Я не сприймаю серйозно якісь "дослідження" кінця 90-х – начала "нульових" про нібито погані характеристики, які створюють додаткові загрози для мирного населення.

Над вдосконаленням будь-якої зброї працюють безупинно. Це безкінечний процес.

І те, що та чи інша техніка чи зразок були поставлені на озброєння 40 років тому, абсолютно не означає, що вони абсолютно не змінилися. До нас може доїхати 10-та чи 20-та їх "ітерація".

Щодо боєприпасів – то там ще є жорсткі вимоги щодо строків, умов зберігання, оновлення. До нас точно доїдуть ті "касетні боєприпаси", що є молодшими порівняно з тими, про які писалось у "ранніх дослідженнях".

Ураховуючи, що вони доставлятимуться через океан, їх ретельно додатково оглядатимуть і відберуть тільки ті, що пройдуть перевірку.

Третє. Нинішня війна – вона унікальна у світовій історії за рівнем застосування технологій.

Тому побоювання, що "касетні боєприпаси" полетять "не туди" і зроблять сотні тисяч гектар вибухонебезпечними – не мають під собою жодного підґрунтя.

Завдяки супутникам, БПЛА та іншим засобам спостереження ми маємо точну інформацію не тільки про те, звідки все "вилітає", але й повну картину того – куди "прилітає", із розумінням ступеня нанесення ураження, фіксуванням з високою точністю координат, їх введенням в системи автоматичного управління та відповідною обробкою.

І як тільки ту чи іншу територію буде де-окуповано і отримано відповідний дозвіл від військових, буде проведено швидке очищення площ, де були задіяні касетні боєприпаси.

Ми вже маємо значний досвід у цьому питанні у північних областях, і якщо порівняти кількість постраждалих від мін та інших вибухонебезпечних предметів (вони, на жаль, є і будуть, тут 100% результат апріорі неможливий) – в Україні вона є на порядки меншою, ніж у співставних війнах і збройних конфліктах.

Тому – не віримо "фейкам" і маніпуляціям. Все це – на руку кремлю, який усвідомлює, що чим більше зброї у руках українців – тим швидше їх неминуча поразка.

А кожна нова одиниця чи вид озброєння – ще один крок до нашої Перемоги.