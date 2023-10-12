Преданно служил Украине: возле Авдеевки погиб 26-летний воин из Полтавщины. Фото

Украина в российской войне потеряла еще одного своего защитника. Возле Авдеевки Донецкой области погиб 26-летний воин из Полтавщины Ярослав Щиголь.

Об этом на своей Facebook-странице написала глава общины Оксана Дядюнова. Воин был родом из Решетиловской общины Полтавской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Защитник погиб 6 октября 2023 года в результате артобстрела. Ему было 26 лет.

Щиголь проживал в селе Бакай. На службу его мобилизовали 27 февраля 2022 года. Воин был водителем-радиотелефонистом отделения ударных беспилотных авиационных комплексов.

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Погиб Ярослав 6 октября вблизи Авдеевки Донецкой области. Попрощаются с ним 12 октября в селе, где он жил, отметила глава общества.

"Прошу всех собраться вместе и в 11:00 создать живой коридор от въезда в село к родительскому дому и достойно провести Ярослава в последний путь. В 12:00 на родительском дворе в селе Бакай начнется прощание и отпевание Погибшего Героя. Эта потеря для всех нас – боль, которую трудно передать словами. От имени Решетиловской общины выражаю глубокие слова соболезнования всем родным и близким. Вечная память Погибшему Герою!" – написала Дядюнова.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в боях на Соледарском направлении погиб 23-летний воин бригады "Эдельвейс" Владислав Сыпко из Кривого Рога. Он служил в ВСУ и до полномасштабного вторжения – отражал нападения захватчиков, когда те только прикрывались непризнанными "республиками".

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