Празднуют трижды в год: когда День Светланы по новому календарю

Имя Светлана входит в список наиболее популярных женских имен в Украине. Но знаете ли вы, когда его обладательницы празднуют день ангела?

Видео дня

OBOZ.UA изучил новый православный календарь и рассказывает, на какие даты приходятся именины Светлан. А также объясняет почему они празднуют под другим именем.

Имя Светлана в той форме, в которой оно приобрело популярность, появилось не так давно. Оно возникло в начале 19 века и первоначально использовалось в литературе. Гипотезы о его давнем происхождении пока не имеют никаких подтверждений.

Основой для имени стало слово "свет". Светланами называли романтических героинь. Особую популярность имя стало приобретать во времена СССР, когда власти начали активную борьбу с религией и вели политику отказа от церковных имен.

Так что в церковном календаре найти имя Светлана не удастся. Однако в качестве его аналога используют греческое Фотинья. Оно переводится как "свет", поэтому считается точным соответствием.

День Фотиньи православная церковь отмечает трижды в год:

13 февраля (ранее 26 февраля) — день памяти преподобной Фотинии Палестинской;

(ранее 26 февраля) — день памяти преподобной Фотинии Палестинской; 20 марта (ранее 2 апреля) - день мученицы Фотинии Римской;

(ранее 2 апреля) - день мученицы Фотинии Римской; 2 августа (ранее 15 августа) - день праведной Фотинии Кипрской.

Традиционно личным днем ангела для человека выбирают праздник, который в календаре стоит ближе к фактической дате его рождения. Остальные подобные праздники называют малыми именинами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда по новому календарю празднуют именины все Оксаны.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.