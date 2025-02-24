Людей с инвалидностью больше не будут отправлять на ВВК: в чем риски нового постановления Кабмина

Кабинет министров Украины принял постановление №163, которым установил запрет на направление лиц с инвалидностью на ВВК для прохождения медицинского осмотра – в случае, если сведения об инвалидности уже есть в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг". Подробнее об этом нововведении читайте в материале OBOZ.UA.

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Очередной шаг к "государству в смартфоне"

Новый правительственный документ предусматривает дополнения к постановлению №932 от 16 августа 2024 года "О реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах".

Смысл экспериментального проекта состоит в том, что было решено объединить в едином государственном реестре "Оберіг" информацию о призывниках, военнообязанных и резервистах, которая есть у МВД, Минобороны, Генштаба ВСУ, Министерства юстиции, Государственной миграционной службы и Администрации государственной пограничной службы. Чтобы эта информация там автоматически проверялась на подлинность (проходила верификацию) и отображалась в мобильном приложении "Резерв+".

Одним словом – сделан очередной шаг к тотальной цифровизации и созданию так называемого государства в смартфоне. И вот 14 февраля в это государство в качестве одной из республик вошло еще и Министерство здравоохранения.

"В случае внесения в "Оберіг" сведений о наличии у лица инвалидности предусмотрено не направлять таких лиц на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра", – сообщил представитель Кабинета министров в парламенте Тарас Мельничук.

Сведения о наличии инвалидности могут вносить в Единый государственный реестр по запросу лица с инвалидностью через электронный кабинет призывника "Резерв+".

"Информация будет включать сведения об установлении и изменении группы инвалидности (в частности, ее группу, причину и срок, на который установлена инвалидность). Запрет на направление на ВВК касается всех групп инвалидности. Но стоит отметить, что при этом за гражданами сохраняется право по собственному желанию подать документы на рассмотрение ВВК и получить постановление военно-врачебной комиссии", – говорит OBOZ.UA медицинский адвокат, член комитета медицинского и фармацевтического права НААУ Юлия Миколаец.

Плюсы и минусы нового постановления

Вступление в действие постановления №163 – бесспорное благо как для военнообязанных с инвалидностью, так и для ТЦК и СП с военно-врачебными комиссиями.

"Существенно снимается напряженность в обществе, связанная с мобилизацией и бусификацией. То есть человека остановили, он открыл "Резерв+": есть инвалидность. Все, никто тебя в бусик не сажает и на ВВК не отвозит, проверять, какой там инвалид. Это снимает значительную часть проблем, которые возникали в последнее время. Опять же, ВВК не будут делать заведомо ненужную работу, а сосредоточатся на действительно необходимых медицинских осмотрах", – говорит OBOZ.UA бывший директор Центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи Наталья Костишин.

Но, по ее мнению, это нововведение – палка о двух концах и оно несет в себе повышенные коррупционные риски.

"Как МСЭК ни переименовывай, липовые инвалидности оформлять все равно будут. Но выявить их станет значительно сложнее. "Инвалидизируют", например, какого-то прокурора, он сразу же информацию – в "Оберіг". И все – он по закону неприкасаемый, его перепроверить будет очень сложно", – говорит Наталья Костишин.

Что касается проверки достоверности установления инвалидности, то эта процедура постановлением №163 не регулируется.

"Проверка обоснованности решений, принятых экспертными командами или МСЭК, проводится во исполнение постановления следователя, прокурора, определения следственного судьи. Или по результатам мониторинга проведения оценки повседневного функционирования личности", – говорит Юлия Миколаец.

То есть теперь, чтобы проверить подлинность инвалидности, необходимы уж очень веские основания или подозрения. Нужно получить ордер на проверку, так сказать. А потом направлять человека на проверку в государственное учреждение "Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности Министерства здравоохранения Украины". Это в городе Днепре.