Правильно вернулись домой: еще шестеро оккупантов "увидели Украину" и умерли. Фото

Лилия Рагуцкая
Общество
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Правильно вернулись домой: еще шестеро оккупантов 'увидели Украину' и умерли. Фото
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Силы обороны Украины ликвидировали шестерых офицеров российской оккупационной армии. Среди них – командир парашютно-десантной роты 331 парашютно-десантного полка и замкомандира разведроты 106 воздушно-десантной Тульской дивизии.

Фото ликвидированных оккупантов опубликовал украинский офицер Анатолий Штефан. Их можно увидеть в его телеграмм-канале.

"Заблудились на "учениях", но уже правильно вернулись домой: капитан Виктор Сытник из Оренбурга; капитан артиллерии Томилин Иван; капитан Бельков Алексей Дмитриевич из Братска, пилот; капитан Алимамед Марданов; старший лейтенант Луконин Владислав, заместитель командира Тульской дивизии. Командир парашютно-десантной роты парашютно-десантного полка, гвардии капитан Борисов Юрий тоже оказался верным традициям Костромского полка", - написал Штефан.

Видео дня
Ликвидированный оккупант Юрий Борисов
Ликвидированный оккупант Виктор Сытник
Ликвидированный оккупант Иван Томилин
Ликвидированный оккупант Алексей Бельков
Ликвидированный оккупант Алимамед Марданов
Ликвидированный оккупант Владислав Луконин

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупант под Киевом переехал танком своего командира, обвинив его в потере 50% личного состава.

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