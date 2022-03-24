Правильно вернулись домой: еще шестеро оккупантов 'увидели Украину' и умерли. Фото

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Силы обороны Украины ликвидировали шестерых офицеров российской оккупационной армии. Среди них – командир парашютно-десантной роты 331 парашютно-десантного полка и замкомандира разведроты 106 воздушно-десантной Тульской дивизии.

Фото ликвидированных оккупантов опубликовал украинский офицер Анатолий Штефан. Их можно увидеть в его телеграмм-канале.

"Заблудились на "учениях", но уже правильно вернулись домой: капитан Виктор Сытник из Оренбурга; капитан артиллерии Томилин Иван; капитан Бельков Алексей Дмитриевич из Братска, пилот; капитан Алимамед Марданов; старший лейтенант Луконин Владислав, заместитель командира Тульской дивизии. Командир парашютно-десантной роты парашютно-десантного полка, гвардии капитан Борисов Юрий тоже оказался верным традициям Костромского полка", - написал Штефан.

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