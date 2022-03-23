Оккупант под Киевом переехал танком своего командира, обвинил его в потери 50% личного состава, – журналист

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Российский оккупант на танке переехал собственного командира, полковника Юрия Медведева. Солдат обвинил его в гибели половины сослуживцев.

Об этом в Facebook сообщил журналист Роман Цимбалюк. Он уточнил, что инцидент случился в районе Макарова Киевской области в рядах 37-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 69647).

Из более чем 1500 военнослужащих потери составили около 50% личного состава, многие солдаты получили ранения.

"Военнослужащий, выбрав удобный момент во время боя, переехал танком командира бригады, полковника Юрия Медведева, повредив ему обе ноги", – написал журналист.

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По данным Цимбалюка, сейчас Медведев находится на белорусской территории в больнице. Он награжден орденом мужества, а также ожидает компенсации за "боевое ранение".

Как сообщал OBOZREVATEL, с 24 февраля по 22 марта путинские войска понесли в Украине оглушительные потери. Ориентировочно только погибшими при попытках оккупировать Украину РФ потеряла более 15 тысяч военнослужащих.

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