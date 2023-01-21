''Позор России'': в оккупированном Севастополе устроили акцию против российских захватчиков. Фото

В оккупированном Севастополе патриоты организовали очередную акцию сопротивления. На улицах города появились листовки, осуждающие войну РФ против Украины.

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Соответствующие фото попали в сеть. Как отмечается, в Севастополе все чаще стали замечать такие послания для оккупантов.

"Слава Украине", "Россия позор", "Z – звери", "Z – фашисты", – говорится в тексте листовок.

Ранее в сети рассказали о патриотических акциях в оккупированных Геническе, Бердянске, Донецке и Луганске. Активисты напомнили жителям захваченных регионов, почему нельзя брать паспорта РФ и как избежать принудительного вручения "аусвайсов".

Как сообщал OBOZREVATEL, "гауляйтер" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев вывез свою семью, домашних животных и имущество на Кипр. Очевидно, он опасается, что оккупантам недолго осталось на украинской земле.