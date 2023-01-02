Гауляйтер оккупированного Севастополя вывез своих детей и имущество на Кипр: всплыли подробности

Так называемый губернатор Севастополя во временно оккупированном Крыму Михаил Развожаев вывез свою семью с детьми и все движимое имущество на Кипр. Туда же гауляйтер отправил и своих кошек с собаками.

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Об этом рассказали расследователи проекта "Спротив". Верный подданный Кремля почему-то не стал отправлять самое ценное в российскую глубинку.

"Похоже на то, что московские прихвостни не очень уверены в безопасности своих семей и в собственном будущем, несмотря на свои же заявления, которые они делают на камеру", – указано в сообщении.

Все чаще и чаще видно, что оккупанты переживают не лучшие времена и реально предчувствуют, что им недолго оставаться на украинской земле.

Напомним, что Развожаев – депутат от партии "Единая Россия", назначен был указом Путина на пост так называемого губернатора захваченного Севастополя 11 июля 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналистка София Староконь, будучи урожденной крымчанкой, мечтает, как вместе с украинской армией войдет в Крым и установит украинский флаг в родном Севастополе.

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