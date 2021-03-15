Появилось видео с подозреваемым в убийстве Маши Борисовой

Ольга Липич
Ольга Липич
Общество
5,3 т.
Появилось видео с подозреваемым в убийстве Маши Борисовой

В полиции опубликовали видео с 52-летним жителем Херхонщины, которого в воскресенье, 14 марта, задержали по подозрению в убийстве 7-летней Маши Богдановой.

Запись появилась на странице в Facebook Главного управления Национальной полиции Украины в Херсонской области (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

На кадрах зафиксировано, как мужчину выводят из автомобиля полиции в сопровождении правоохранителей и заводят в следственный изолятор.

Подозреваемый в убийстве Маши Борисовой
Подозреваемый в убийстве Маши Борисовой

В комментариях к записи, многие выразили свой гнев, а некоторые даже призвали к самосуду. Но нашлись и те, кто выразил недоверие к выводам полицейских.

Напомним, как ранее сообщил председатель Нацполиции Игорь Клименко, в момент, когда к подозреваемому наведались правоохранители, он пытался порезать себе вены. По словам Клименко, в полиции спасли вероятного злоумышленника и теперь, как он заверил, то понесет наказание.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

  • Отец Марии опроверг, что девочка в день исчезновения якобы могла ждать его на остановке общественного транспорта.

  • Ребенка похоронили в родном селе 13 марта.

УкраинаХерсонУбийство Марии Борисовой на Херсонщине