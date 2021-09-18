Появились подробности об украинке, которая сорвалась со скалы в Испании

26-летняя украинка Евгения Пилипец, которая погибла в Испании, делая селфи, работала кастинг-директором киевской кинокомпании "Мамахохотала". Компания специализировалась на юмористических сериалах.

Об этом сообщает Zahid.net. В социальных сетях девушка размещала фото с различных фильмов и проектов.

Известно, что на отдыхе в Испании Пилипец была с подругой. По данным испанской полиции, украинка перелезла через забор, чтобы сделать селфи. Однако она не удержалась и сорвалась со скалы.

Сейчас родные девушки ничего не говорят о трагедии. Они уже находятся в Испании, чтобы забрать тело в Украину.

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Как сообщал OBOZREVATEL, трагедия произошла 14 сентября на смотровой площадке в испанском городе Бенидорм. После падения со скалы девушку госпитализировали, но она скончалась в больнице от полученных травм.