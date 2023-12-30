Повестки вручат всем? Что будет с мобилизацией в Украине в 2024 году, кого сразу заберут на фронт, а кто получит отсрочку: подробности

В Верховную Раду Украины был внесен законопроект об изменениях в процессе мобилизации, который в случае одобрения значительно расширит круг военнообязанных граждан. Некоторые категории лиц потеряют право на отсрочку, которую имели раньше.

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Так, в последнее время звучат разговоры даже о мобилизации женщин. Кого будут забирать в армию в 2024 году и что изменится в случае утверждения проекта закона, рассказывает OBOZ.UA.

Кого будут мобилизовать, а кто получит отсрочку

Если проект закона об изменениях в мобилизации будет принят, право на отсрочку потеряют работники полиции, Бюро экономической безопасности (БЭБ) и пенитенциарной службы.

Также законопроект предусматривает, что лишиться отсрочки могут лица с третьей группой инвалидности. Кроме того, предлагается снизить призывной возраст с 27 до 25 лет, а всех военнослужащих срочной службы – уволить в запас.

Отсрочку, но не основание для освобождения получат:

– соискатели последовательного высшего образования возрастом до 30 лет (включительно),

– ученые с учеными званиями,

– преподаватели, работающие на полную ставку.

Не попадают под мобилизацию (только по собственному желанию) в течение шести месяцев после освобождения побывавшие в плену украинцы и те, кто был мобилизован и уволен. По желанию также могут мобилизоваться граждане с инвалидностью.

Основание для освобождения от мобилизации получат:

– лица, побывавшие в плену (недобровольно),

– генералы по решению военного руководства,

– лица, прослужившие во время действия военного положения 36 месяцев (разрабатывается),

– лица, заключившие краткосрочный контракт во время мобилизации (18-25 лет).

Кроме того, на отсрочку и освобождение от мобилизации имеют право:

– все лица с инвалидностью,

– те, кто имеет троих и более детей,

– если двое военнослужащих имеют ребенка, то один из них имеет отсрочку и право на освобождение (в частности, женщина может пойти на военную службу, а мужчина – получить отсрочку),

– если в семье есть несовершеннолетнее лицо с инвалидностью,

– если в семье есть совершеннолетний недееспособный ребенок с инвалидностью / жена или муж / родители жены или мужа 1-2 группы (при этом лицо с инвалидностью само выбирает, кому дают отсрочку),

– опекуны лица с инвалидностью 1-3 групп, признанного в судебном порядке недееспособным,

– беременные женщины и женщины в декрете,

– действующие народные депутаты,

– женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время АТО или отпора вооруженной агрессии против Украины.

Мобилизация женщин

Народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая предложила мобилизовать в армию и женщин. Мол, если призывать их на небоевые должности, тогда можно будет открыть границу для всех граждан Украины. Однако президент Владимир Зеленский заявил на итоговой пресс-конференции, что не подпишет такой закон.

Отмена срочной службы и понятия "ограниченно пригодный"

В законопроекте также предлагается отменить срочную службу и уволить всех срочников – они перейдут в мобилизационный ресурс (с 25 лет).

Также вводится базовая общевойсковая подготовка до трех месяцев для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет (по желанию специальная базовая общевойсковая подготовка по специальностям, перечень которых определяется Минобороны).

Местные органы теперь будут обязаны, а не просто способствовать мобилизации, как раньше.

Также предлагается отменить категорию "ограниченная пригодность". Останутся только пригодные и непригодные для военной службы.

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, пригодность или непригодность к службе в армии определяет ВВК, а степени инвалидности не актуальны.

Кого сразу заберут на фронт

Поскольку мобилизуют мужчин специальностей, необходимых на передовой сейчас, это могут быть граждане без военного опыта, отметил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач.

В частности, на передовую отправляют мужчин с опытом военной службы и с непродолжительным перерывом в прохождении службы.

В остальных случаях мобилизованных отправят в учебные центры, откуда их направят на конкретные должности.

"Личный состав, ранее не проходивший службу, призывается в учебные центры, где проходит обучение по определенным специальностям. После чего военнослужащие прибывают в воинские части на конкретные должности. Граждане, которых мобилизуют с опытом военной службы и непродолжительным перерывом в прохождении службы могут отправляться сразу в боевые воинские части", – сказал Горбач.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Зеленский на заседаниях Ставки высказывался о "справедливости" в отношении находящихся на фронте военных. В связи с этим в скором времени планируют принять решение по этому поводу.

– Ввоенные рассматривают возможность мобилизовать на передовую до 500 тыс. мужчин, но финансовые и политические условия для этого еще не определены. Зеленский назвал это "чувствительным вопросом".

– Глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что в правительстве обсуждают возможность рекрутинга украинских мужчин за границей.

– Какие болезни глаз служат основанием для признания непригодным к службе, рассказываем в материале по ссылке. Также ранее был опубликован полный список заболеваний, с которыми не берут в ВСУ.

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